GaN laajentaa kännyköistä suurempiin tehoihin

Galliumnitridi-pohjaiset komponentit ovat jo mullistaneet älypuhelimien ja läppäreiden laturit. Nyt materiaali tekee tuloaan suurempitehoisten laitteiden tehoratkaisuihin. GaN-pioneeri Navitas Semiconductorin uusin piiri NV6169 tukee 650/800 voltin jännitteitä ja jopa 4 kilowatin tehonsyöttöä moottorikäyttöihin.

Uusi GaNFast-piiri laajentaa tekniikan käyttöä moottorinohjauksen lisäksi 400-1000 watin televisioihin ja näyttöihin, seuraavan sukupolven pelikonsoleihin, 500 watin aurinkosähköinverttereihin ja 1,2 kilowatin datakeskussovelluksiin.

GaN on seuraavan sukupolven tehopuolijohdetekniikka, joka toimii 20 kertaa nopeammin kuin perinteinen pii. Perinteisiin piilaturiin verrattuna galliumnitridilaturit voivat saavuttaa 3 kertaa tehokkaamman tai 3 kertaa nopeamman latauksen jopa 40 prosenttia pienemmällä energiankäytöllä. Laturit ovat myös puolet perinteisiä pienempiä ja kevyempiä.

Navitasin mukaan nämä edut säilyvät myös siirryttäessä suurempiin tehoihin. Verrattuna piipohjaiseen piiriin 45 milliohmin NV6169:n RDS(ON)-resistanssi on 36 prosenttia pienempi. Tämän ansiosta voidaan tuottaa 50 prosenttia enemmän tehoa samankokoisesta 8 x 8 millimetrin PQFN-koteloidusta komponentista.

NV6169 perustuu Navitasin kolmanteen GaN-sukupolveen ja on yhtiön tähän asti tehokkain. GaNSense-teknologian avulla piiri on varustettu häviöttömällä virrantunnistuksella ja maailman nopeimmalla oikosulkusuojauksella (30 nanosekuntia). Moottorikäyttöisissä sovelluksissa GaN-piirit säästävät jopa 40 prosenttia energiaa pii-IGBT-ratkaisuihin verrattuna. Lisäksi ne poistavat 30 ulkoista komponenttia suunnitteluista.

NV6169:n nimellisjännite on 650 V ja huippujännite 800 V, mikä takaa kestävän toiminnan ohimenevien tapahtumien aikana. Aidosti integroituna tehopiirinä GaN-portti on täysin suojattu ja koko laite on luokiteltu alan johtavan 2 kV:n sähköstaattisen purkauksen (ESD) mukaan.