Tehokannettavan laturi kutistui

Navitas Semiconductor uutisoi nyt jatkuvasti galliumnitridipohjaisten GaNFast-piiriensä suunnitteluvoitoista. Uusin käyttäjä on Lenovo, jonka Legion Gen 7 Powerhouse -pelikannettavan laturi on toteutettu GaN-piireillä.

Navitasin komponenttien avulla läppärin 135 watin laturi on saatu kutistettua 66 x 65 x 31 millimetrin kokoon. Tämä on 40 prosenttia pienempi, kuin perinteinen piipohjaisiin tehokomponentteihin perustuva ratkaisu. Laturi on brändätty nimellä Legion C135 ja sen tehotiheys on yli 1 watti / neliösentti.

Laturin hyötysuhde täydellä kuormalla on yli 92 prosenttia. Laite todistaa taas kerran GaN-tekniikan edut piihin verrattuna: 20 kertaa nopeampi kytkentä, 3 kertaa enemmän tehoa tai 3 kertaa nopemapi lataus puolta pienemmässä koossa.

C135 käyttää Lenovon omaa protokollaa saavuttaakseen täyden 135 watin tehon. Täyteen kapasiteettiin akku latautuu vain 65 minuutissa. C135-laturi tukee standardiprotokollia (USB-PD, USB-PPS ja QC), joten sillä voi ladata muitakin laitteita jopa 100 watin teholla.