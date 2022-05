Universaaliprosessori päihittää selvästi Nvidian ja Intelin

Datakeskuksissa on jatkuvasti tarvetta yhä suuremmalle suorituskyvylle. Amerikkalainen Tachyum on esitellyt hyperscale-luokan konesaleihin Prodigy-prosessorin, jonka suorituskyky on yhtiön mukaan kolme kertaa parempi kuin Nvidian H100-prosessorilla.

Prodigy on yhtiön mukaan maailman ensimmäisen universaaliprosessori, joka yhdistää CPU:n, GPU:n ja TPU:n toiminnot yhteen prosessoriin. Piiri tuo nelinkertaisen suorituskyvyn nopeimpaan Intelin Xeoniin verrattuna ja 6 kertaa enemmän raakaa suorituskykyä tekoälykoulutuksessa ja päättelykuormissa kuin Nvidian H100.

Prodigyn teho perustuu 128:een 64-bittiseen ytimeen, jotka operoivat 5,7 gigahertsin kellotaajuudella. Sirulla on 16 kappaletta DDR5-muistiohjaimia ja 64 PCIe5.0-kaistaa. Sille perustuvia kortteja voi jäähdyttää palvelinräkeissä joko ilmalla tai nesteellä.

Tachyumin mukaan Prodigy on - toisin kuin muut CPU- ja GPU-ratkaisut - suunniteltu tekemään matriisi- ja vektorikäsittelyä alusta alkaen. Piirin vektori- ja matriisiominaisuuksiin kuuluu tuki useille tietotyypeille (FP64, FP32, TF32, BF16, Int8, FP8 ja TAI). Jokaisella ytimellä on kaksi 1024-bittistä vektoriyksikköä.

Tachyum lupaa toimittaa datakeskustoimijoille näytepiirejä myöhemmin tänä vuonna. Sirujen volyymituotanto alkaa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.