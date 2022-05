Italialainen Sfera Labs on aiemmin tuonut markkinoille Raspberry Pi -pohjaisia anturimoduuleja. Uusin tuote vie idean pidemmälle, sillä Exo Sense RP perustuu Raspberry Pin kehittämään omaan ohjainpiiriin. RP2040-ohjaimella moduulin koko kutistuu 8 x 8 senttimetriin.

Volkswagen-konserni aikoo siirtyä kaikissa merkeissään ja malleissaan sähköautoihin vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää isoa lisäystä konsernin kehittämien MEB-akustojen tuotantoon. Nyt Tshekissä on käynnistetty tuotanto Skodan tehtaalla Mladá Boleslavissa.

Apple tiettävästi testaa ns. sähköiseen paperiin eli E-Ink-tekniikkaan perustuvaa toista näyttöä iPhonessa. Asialla on Apple-analyytikko, joka on aiemmin osunut monessa ennustuksessaan oikeaan. Silti uutiseen kannattaa suhtautua varauksella.

Ethernetin eri variantit ovat yleisimpiä teollisuuslinkkien protokollia. Tähän asti ne ovat vaatineet 4 tai 8 johdinta, mutta nyt on yleistymässä SPE-linkki: kahden parikaapelin ethernet. Sillä on monia etuja aiempaan nähden, minkä takia tekniikka kiinnostaa monia.

Python jatkaa Tiobe-indeksin listalla suosituimpana ohjelmointikielenä ennen C-kieltä ja javaa, mutta listalla on myös käynnissä muutoksia. Yksi niistä on C#:n suosion kasvun. Indeksin ylläpitäjät uskovat, että C# sattaa nousta kolmen suosituimman ohjelmointikielen joukkoon tänä vuonna.

Google on esitellyt tulevan Android 13 -alustan uusia ominaisuuksia Google I/O -kehittäjätapahtumassaan. Yhtiö myös kertoi ensimmäistä kertaa tarkkoja Android-lukuja. Kuten sen, että viime vuonna aktivoitiin yli miljardi Android-laitetta.

Andes Technology on yksi keskeisiä RISC-V-prosessorien IP-toimittajista. Nyt se on lyöttäytynyt yhteen Crypto Quantiquen kanssa. Tavoite on kova: tuoda RISC-C-prosessoreille kvanttiohjattu suojaus eli kaikki kyberhyökkäysmekanismit torjuva tietoturvaratkaisu.

Suomen peliala juhlii ensi viikolla 15-vuotista historiaansa perinteisen The Finnish Game Awards -palkintogaalan merkeissä. Juhlaan onkin aihetta, sillä alasta on kasvanut lähes kolmen miljardin euron liiketoiminta. Viime vuonna kasvua tulee ennakkotietojen mukaan 15-20 prosenttia vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta.

Datakeskuksissa on jatkuvasti tarvetta yhä suuremmalle suorituskyvylle. Amerikkalainen Tachyum on esitellyt hyperscale-luokan konesaleihin Prodigy-prosessorin, jonka suorituskyky on yhtiön mukaan kolme kertaa parempi kuin Nvidian H100-prosessorilla.

Telia kertoo, että sen julkisten pilvipalveluiden asiantuntija Inmics-Nebula palkkaa yhteensä 101 uutta osaajaa Helsinkiin, Jyväskylään, Turkuun, Ouluun, Tampereelle, Lahteen, Vaasaan, Kuopioon ja Joensuuhun. Samalla Telia kouluttaa toimintamaissaan jopa 2000 työntekijää pilviasiantuntijoiksi.