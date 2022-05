Nokiasta jäi takavuosina kuva, jossa yhtiö muutti organisaatiotaan kerta toisensa jälkeen ilman, että osasi oikeastaan nähdä ongelmansa. Voidaan sanoa, että tämä onnistui vasta Pekka Lundmarkin aloitettua johdossa. Nyt Ericsson yrittää samaa: uuden organisaation pitäisi vastata aiempaa paremmin markkinoiden muutoksiin.

Huawei esitteli eilen kokoelman uusia huippulaitteita Milanossa järjestetyssä julkistustilaisuudessaan. Uutuuksiin lukeutuvat Huawei Watch GT 3 Pro, Watch D, S-Tag, Band 7 ja Watch Fit. Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin valikoiduille markkinoille tuotavaa Huawei Mate Xs 2 -älypuhelinta.

DRAM-muisti oli pitkään rajoittava tekijä tietokoneiden suorituskyvyssä. Uusien DDR5-muistien tullessa pian markkinoille tilanne helpottaa hieman, mutta vielä enemmän vauhtia keskusmuisteihin on tulossa tulevien DDR6- ja DDR7-tekniikoiden myötä.

IMAPS eli International Microelectronics Assembly and Packaging Society, on maailmanlaajuinen järjestö, jonka pohjoismaiden yhdistys IMAPS Nordic täytti viime vuonna 50 vuotta. Kolmen vuoden tauon jälkeen Pohjoismaissa päästään järjestämään jälleen fyysinen tapahtuma NordPac-nimen alla. Nyt Göteborgin tapahtuman ohjelma on julkistettu.

Tulevaisuudessa älykkäiden verkkojen on koordinoitava uusiutuvista lähteistä hajautetusti tuotetun sähkön tuotantoa, jakelua ja varastointia. Tämän vuoksi kaikki merkit viittaavat koko energiainfrastruktuurin muutokseen. Tähän muutokseen pureutuu myös Electronica 2022 -essu marraskuussa Münchenissä.

Saksalainen Spectrum Instrumentation esitteli maaliskuussa maailman ensimmäiset digitoijat, jotka käyttivät täyttä 16-kaistaista PCIe-liitäntää (Gen 3) datansiirtoon. Tämä tarkoittaa, että kortti voi siirtää signaalin PC-koneelle PCIe-väylän kautta hämmästyttävällä 12,8 gigatavun sekuntinopeudella. Nyt yhtiö laajensi valikoimaa maailman nopeimpaan PCIe-digitoijaan.

Yogokawa on esitellyt WT5000 Precision Power Analyzer -sarjaan uuden Transformer-version, joka on suunniteltu auttamaan muuntajien valmistajia kehittämään ja validoimaan sähköteollisuuden asiakkaille tarkoitettujen erittäin tehokkaiden tuotteiden häviöt. Muuntajat ovat ratkaisevassa asemassa sähköverkossa, joten niiden hyötysuhteen parantaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Puolijohdelan SEMI-järjestö ilmoitti tänään, että SEMICON China 2022, joka oli alun perin tarkoitus järjestää 15.-17. kesäkuuta Shanghain messukeskuksessa, on peruttu meneillään olevan COVID-19-pandemian ja siihen liittyvien hallituksen valvontatoimenpiteiden vuoksi.

WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen oli yksi viime viikolla järjestetyn Cyber Security Nordcin pääpuhujista. Hyppönen kiinnitti huomionsa siihen, että kyberrikollisryhmistä on tulossa liian varakkaita. - He kisaavat pian samoista tekoäly- ja koneoppimisosaajista kuin kyberturvayritykset.

Italialainen Sfera Labs on aiemmin tuonut markkinoille Raspberry Pi -pohjaisia anturimoduuleja. Uusin tuote vie idean pidemmälle, sillä Exo Sense RP perustuu Raspberry Pin kehittämään omaan ohjainpiiriin. RP2040-ohjaimella moduulin koko kutistuu 8 x 8 senttimetriin.