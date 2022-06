Tietoturvauhat kuten verkkopankkitunnuksia kalastelevat huijaukset ovat tulleet jäädäkseen. Samalla tarve suojautua erilaisilta huijauksilta, identiteettivarkauksilta sekä viruksilta on kasvanut. DNA:n ja F-Securen yhteistyössä toteuttama DNA Digiturva on ensimmäinen palvelu Suomessa, joka suojaa samanaikaisesti niin laitteet, henkilötiedot, salasanat kuin nettiselailunkin.

ETN järjesti toukokuussa lukijakilpailun, jossa piti äänestää uusimman ETNdigi-lehden parasta artikkelia. Kisaan tuli satoja vastauksia ja ykköseksi nousi Huawein älykellojen suomalaiskehityksestä kertova juttu. Se sai 18 prosenttia äänistä.

OutSystems tunnetaan vähäkoodisten eli ns. low code -kehityksen työkaluistaan. Yhtiön Pohjoismaiden johtajana aloitti keväällä ruotsalainen Michael Jungvid. Hänen mukaansa low code tai jopa no code antaa kehittäjälle mahdollisuuden olla tuottavampi, mutta myös tuottaa parempaa koodia.

Sonyn pääjohtaja Terushi Shimizu ennustaa japanilaisessa Nikkei-talouslehdessä, että älypuhelimen kameran still-kuvien laatu ylittää DSLR- eli digijärkkärien kuvien laadun vuonna 2024. Tämä tarkoittaa käytännössä, että järjestelmäkamera laitteena tulee tiensä päähän.

Suomalainen autonomisten ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 laajentaa toimintaansa Japaniin avaamalla toimiston Tokioon. Eri puolilla pääkaupunkiseutua ajelemassa nähty MUJIn suunnittelema GACHA-robottibussi pilotoi nyt Japanin Chibassa.

Aurinkosähkön merkitys kasvaa Euroopassa kovaa vauhtia, kun EU pyrkii eroon venäläisestä energiasta. Nyt on saatu hyviä uutisia kennojen hyötysuhteen kehityksestä. Saksalaisessa Fraunhofer-instituutissa on kehitetty kenno, joka muuntaa jo lähes puolet auringonvalosta sähköenergiaksi.

Litiumioniakut ovat tällä hetkellä suosituin tekniikka sähköajoneuvojen virtalähteenä, mutta ne ovat liian kalliita pitkäkestoisiin verkkomittakaavaisiin energian varastointijärjestelmiin. Houstonin yliopistossa on kehitetty litiumille korvaajaa ja se löytyy natriumin ja rikin yhdistelmästä.

Google Chrome on ylivoimaisesti suosituin internet-selain, mutta GlobalStatsin mukaan Applen Safari on ylittänyt miljardin käyttäjän rajan. Safariin luottaa nyt 1006,2 miljoonaa käyttäjää, mikä on 19,16 prosenttia kaikista internetin käyttäjistä.

Kiinalainen AGM on pieni, ennen kaikkea kovaan käyttöön tarkoitettuja työpuhelimia kehittävä yritys. Nyt se on esitellyt markkinoiden ensimmäisen kestävän älypuhelimen, jossa on integroitu korkean resoluutio lämpökuvaus- ja pimeänäköteknologiat. Glory GS1 -malli korvaa raskaat ja hankalat lämpökamerat edistyneellä 5G-älypuhelimella.

Piipohjaiset MEMS-rakenteet ovat korvaamassa perinteisiä kalvorakenteita sekä mikrofoneissa että kaiuttimissa. Mikrofoneissa kehitys on pidemmällä. Infineonin XENSIV-sarjan uutuudet tuovat aiempaa korkeammat taajuudet ja laadun MEMS-mikrofoneihin.