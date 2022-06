Tämä kannettava kestää kovimmatkin armeijaolot

Panasonic on valmistanut TOUGHBOOK-merkkisiä tietokoneita ja tabletteja jo vuodesta 1996 alkaen. Nämä lujatekoiset tuotteet on suunniteltu toimimaan olosuhteissa, joissa tavalliset laitteet voisivat vioittua tai tuhoutua. Nyt sarjaan on tuotu tähän asti kaikkein edistynyt malli.

TOUGHBOOK 40 on kehitetty kestämään äärimmäisiä olosuhteita, kuten esimerkiksi putoamisia ja iskuja, vettä ja pölyä, erittäin korkeita lämpötiloja, korkeaa kosteutta ja ilmankosteutta sekä voimakasta tärinää. Läppäri on suunniteltu puolustusvoimien, poliisin, rakennusalan ja kunnallistekniikan palvelujen käyttöön.

Tietokone koostuu moduuleista, joten se on helppo korjata, ylläpitää ja päivittää. Laite täyttää kansainvälisen armeijakäyttöön liittyvän MIL-STD810H-standardin ja se on IP66-luokiteltu, joten suojaus pölyä ja voimakkaita vesisuihkuja vastaan on paras mahdollinen. Se kestää myös vapaan putoamisen jopa 1,8 metrin korkeudelta. Lisäksi se tarjoaa poikkeuksellisen pitkän 18 tunnin käyttöajan yhtä akkua kohden ja näytön kuva on selkeä kirkkaassakin auringonpaisteessa.

Tietoturvaominaisuudet koneessa on viety äärimmilleen. Laitteessa on esimerkiksi sormenjälkitunnistin sekä tiimejä varten kehitetty usean käyttäjän todennus. Laite sisältää myös NATOn hyväksymät, itsesalausta käyttävät kiintolevyt, ja sen valot ja sähköiset tiedonsiirto-ominaisuudet voi kytkeä pois päältä yhdellä kosketuksella.

Kosketusnäyttö toimii niin kynällä, sormilla, hansikkailla kuin märillä käsilläkin. Laite on käytettävissä ongelmitta sateella, ja sen kaiutin- ja mikrofoniteknologian ansiosta ääni- ja videopuhelut onnistuvat kaikkein äänekkäimmissäkin ympäristöissä. Mikrofoni muun muassa vaimentaa taustamelua.

Raudaltaan laite perustuu Intelin Core i5-1145G7 vPro -suorittimeen. RAM-muisti on laajennettavissa 64 gigatavuun asti ja tallennustilaa saa jopa kaksi teratavua. Normaalien verkkoyhteyksien lisäksi koneessa on eSIM ja LTE-tuki. 5G-tuki on tulossa optiona vielä kesän aikana.