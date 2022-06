Huawei tuo luksusta älykelloon

Huawei on aloittanut uusien Watch GT 3 Pro -älykellojen myynnin Suomessa. Tarjolla on miehille suunnattu 46-millisellä näytöllä varustettu titaaniversio sekä feminiinisempi 43-millinen, keraamisella rungolla varustettu versio. Erityisesti keraaminen versio tuo älykelloon luksusta, jota niistä on tähän asti harvoin tavattu.

Molemmissa versioissa on safiirilasista valmistettu linssi, suuri ja kirkas näyttö sekä tuttuun tapaan laaja valikoima vaihdettavia kellotauluja. AMOLED-näyttö on 1,43-tuumainen ja erottelee 466 x 466 pikselin. Harmony OS pyörittää toimintoja ruudulla sujuvasti.

Laite on kuitenkin myös vaativaan käyttöön suunniteltu. Titanium-mallin isompi akku kestää jopa 14 päivää normaalilla käytöllä ja 8 päivää raskaalla käytöllä, ja Ceramic-mallissa jopa 7 päivää normaalilla käytöllä ja 4 päivää raskaalla käytöllä. Molemmat mallit tukevat pikalatausta, minkä ansiosta kelloon ehtii ladata riittävästi lisävirtaa kiireisen päivän keskelläkin.

Huawein älykellojen sovelluksissa hyödynnetään Suomessa kehitettyjä TruSport-algoritmeja, joiden avulla mittaustarkkuus on huippuluokkaa. Kello kestää vettä jopa 30 metrin syvyyteen, joten laitesukeltaminenkin onnistuu. Watch GT 3 Pro tukee Huawei TruSeen 5.0+ -järjestelmää, jonka pohjana ovat muun muassa päivitetty sykkeenmittausmoduuli ja aiempaa tarkempi mittaus.

Watch GT 3 Prossa on yli 100 harjoitustilaa, AI-juoksuvalmentaja ja personoitava juoksusuunnittelu, joka perustuu käyttäjän fyysiseen kuntoon, juoksuhistoriaan sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Edistyneet ominaisuudet, kuten laktaattikynnyksen ja maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus auttavat käyttäjää saavuttamaan parhaan mahdollisen urheilusuorituksen. Lisäksi käyttäjät voivat valikoiduilla markkinoilla seurata terveyttään tarkalla EKG-mittauksella, toiminto ei tosin ole vielä saatavilla Euroopassa.

Liikuntatoimintojen ohella automaattinen SpO2-seuranta huolehtii siitä, että veren happipitoisuustasot pysyvät terveellisiksi määritellyissä rajoissa. Kello seuraa unenlaatua, reaaliaikaista sykettä ja unenaikaista hengitystä, joiden perusteella sen määrittää unenlaadun tason.

Huawei Watch GT 3 Pro -kellojen hinnat:

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, silikoniranneke – 399 €

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, nahkaranneke – 399 €

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, titaaniranneke – 499 €

Watch GT 3 Pro Ceramic, 43 mm, keraaminen ranneke – 549 €

Watch GT 3 Pro Ceramic, 43 mm, nahkaranneke – 449 €