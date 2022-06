VTT:n sellu korvaa muovin

VTT on kehittänyt ratkaisun pakkausmuovien ongelmaan. Regeneroitu eli uudelleenkiteytetty selluloosa korvaa muovikalvoja. Pakkausmateriaalin tuotanto on pilotointivaiheessa, ja se voi olla laajassa teollisuuden käytössä 5–7 vuoden päästä.

Elintarvikepakkaukset täyttävät tärkeimmän tehtävänsä, kun ne suojaavat ruokaa ja minimoivat hävikin. Ohuet muovikalvot ovat kuitenkin hankalia kierrätettäviä, ja ne päätyvät käytön jälkeen usein väärään paikkaan.

- Kykenemme valmistamaan läpinäkyvää ja joustavaa selluloosakalvoa. Kuluttaja ei erota lasinkirkasta materiaalia perinteisestä öljypohjaisesta muovista. Selluloosakalvo kestää kosteutta, mutta häviää luonnossa yhtä hyvin kuin paperiarkki. Tuote on biopohjainen ja biohajoava, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Suojausominaisuuksien lisäksi muovit ovat tärkeitä siksi, että kuluttajat haluavat pakkauksia, joista voi nähdä tuotteen. Käytön jälkeen monet pakkaukset ovat kuitenkin murheenkryyni. Jos pakkauksessa on sekä paperia että muovia, kuluttaja miettii, voiko sen heittää kartonginkeräykseen ja pitääkö muovi repiä irti. Materiaaleissa käytetään myös päällekkäisiä kuitu- ja muovikerroksia. Monet pakkaukset päätyvät sekajätteeseen, kun ihmiset eivät keksi niille oikeaa osoitetta. Kartonginkeräykseen joutunut muovi saadaan irrotettua, mutta muovi joutuu yleensä polttoon.

Suomi on muovin ympäristöhaittojen vähentämisessä yhä kaukana EU:n asettamista tavoitteista. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia muovista kerätään ja uuteen käyttöön kierrätetään sitäkin vähemmän. EU:n tavoitteen mukaan 55 prosenttia muovista pitäisi kierrättää vuoteen 2025 mennessä.

Suomi on nykyisin enemmän pakkausmateriaalimaa kuin painopaperimaa. Viime vuonna kartongin myynnin arvo ylitti ensimmäisen kerran paperin myynnin arvon. Metsäteollisuus etsii uusia lisäarvoa tuovia tuotteita, joille on isot markkinat. Joustava, läpinäkyvä sellukalvo on tällainen tuote. Muovifilmien maailmanmarkkina oli viime vuonna noin 110 miljardia dollaria.