Trend Micron uusi tutkimus osoittaa, että organisaatioilla on suuria vaikeuksia tunnistaa ja turvata digitaalinen hyökkäyspinta-alansa, mikä vaikeuttaa tuntuvasti riskinhallintatoimia. Lähes puolet yrityksistä myöntää, että heidän digitaalinen hyökkäyspinta-alansa on ”riistäytymässä käsistä”.

Euroopan unionin lainsäätäjät päättävät tänään kiistellystä direktiivistä, jonka mukaan kaikissa älypuhelimissa ja muissa kannettavissa laitteissa pitää olla yksi ja sama laturi. C-tyypin USB tulee käytännössä kieltämään Applelta Lightning-liitännän käytön iPhone-puhelimissa.

Kannettavista testereistä on puhuttu jo vuosikausia, mutta Tektronix vie idean oikeastaan ensimmäisenä maaliin. Uusi Series 2 -oskilloskooppi on käytännössä tabletin kokoinen, alle 1,8 kiloa painava ja van 38 millin paksuinen täysiverinen mittauslaite.

ScientiaMobile listaa säännöllisesti erittäin tarkkoja älypuhelinten laitetilastoja. Vuoden ensimmäisen neljänneksen luvuista selviää esimerkiksi, että joka toinen 5G-puhelin on Applen valmistama. Tarkka osuus 5G-laitteista iPhonen kohdalla on 49,63 prosenttia.

Autonvalmistajat joutuvat kehittämään yhä enemmän ISO 26262 -standardin mukaisia ratkaisuja. Microchip tekee tästä helpompaa uusilla dsPIC33d-piireillään. Ne tukevat valmiiksi AUTOSAR-pohjaista kehitystä.

VTT on kehittänyt ratkaisun pakkausmuovien ongelmaan. Regeneroitu eli uudelleenkiteytetty selluloosa korvaa muovikalvoja. Pakkausmateriaalin tuotanto on pilotointivaiheessa, ja se voi olla laajassa teollisuuden käytössä 5–7 vuoden päästä.

Nokia ilmoitti tänään, että se tekee yhteistyötä DOCOMOn ja NTT:n kanssa määritelläkseen ja kehittääkseen yhdessä keskeisiä teknologioita kohti 6G-verkkoja. Suunnitelmana on rakentaa ympäristöt kokeiluja ja demonstraatioita varten DOCOMOn ja NTT:n tiloihin Japanissa sekä Nokian tiloihin Stuttgartiin Saksaan ja aloittaa haluttujen testien ja mittausten tekeminen jo tänä vuonna.

Tutkimuslaitos Trendforcen mukaan maailmassa myytiin tammi-maaliskuussa 310 miljoonaa älypuhelinta. Määrä on 12,8 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksen aikana. Joko valmistajien olisi syytä olla huolissaan?

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen SLAC National Accelerator Laboratoryn ja Stanfordin yliopiston tutkijat uskovat löytäneensä tavan elvyttää ladattavia litiumakkuja. Tämä voi lisätä sähköautojen toimintasädettä ja akun käyttöikää seuraavan sukupolven elektronisissa laitteissa.

Huawei on aloittanut uusien Watch GT 3 Pro -älykellojen myynnin Suomessa. Tarjolla on miehille suunnattu 46-millisellä näytöllä varustettu titaaniversio sekä feminiinisempi 43-millinen, keraamisella rungolla varustettu versio. Erityisesti keraaminen versio tuo älykelloon luksusta, jota niistä on tähän asti harvoin tavattu.