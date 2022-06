Vicorin ChiP-moduulien kysyntä kasvaa

Vicor tunnetaan tehoelektroniikan komponenttiratkaisuistaan. Yksi innovatiivisimmista on ChiP-moduuli, joka tarkoittaa koteloon paketoitua muunninta (Converted housed in Package). Nyt näiden moduulien kysyntä on lähtenyt isoon kasvuun.

Vicor vastaa kysyntään ottamalla käyttöön ensimmäisen ChiP-moduulien tuotantoon erikoistuneen tehtaan. Tämä varmistaa markkinoiden skaalautuvimman, automatisoiduimman ja kustannustehokkaimman tehomoduulien valmistuksen asiakkaiden tukemiseksi maailmanlaajuisesti.

Uusi ChiP-tehdas kasvattaa Vicorin ChiP-tuotantokapasiteettia 45 prosenttia., jotta se vastaa ChiP-asiakkaiden suuriin volyymivaatimuksiin maailmanlaajuisesti. Tehdas avataan Andoveriin, Massachusettsiin.

ChiP tarkoittaa DC-DC-muunninta, joka tuottaa laajasta tulovirrasta eristetyn, reguloidun DC-lähdön. Muuntimet perustuvat Vicorin omaan ZVS-topologiaan (zero-voltage scwitching), joten jännite generoidaan suurella hyötysuhteella yli koko jännitealueen.