Softa ratkaisee robotisoidussa tuotannossa

Omronin teollisuusautomaatioryhmä järjestää tällä viikolla asiakkailleen joustavan tuotannon demopäiviä, joissa esitellään yhtiön robotiikkaratkaisuja tuotantoon. Maajohtaja Kari Blomqvist muistutti, että lopulta ohjelmisto ratkaisee, kenen järjestelmä tuo luvatut hyödyt asiakkaille.

Kaikilla on käytössään samat anturit ja komponentit, joten mekaanisesti mobiilirobottien välillä on aika vähän eroja. Softa ratkaisee sen, miten robottilaivue - tai fleet, kuten Blomqvist sanoo - toimii. Omronin demossa messukeskuksessa kaikki sujui. Fleet Manager -palvelin piti sekä lattialla kulkevat mobiilirobotit että paketteja siirrelleet cobotit tiukasti hallinnassaan.

Demossa data robottien ja palvelimen välillä kulkee wifin yli. Häiriöttömässä tilassa wifi riittää hyvin, mutta tuotannossa häiriöitä aiheuttavat monenlaiset laitteet. Siksi linkkiä ollaan päivittämässä 5G-tekniikkaa. Kari Blomqvistin mukaan Nokian tehtaalla Oulussa on jo testattu 4.5G-linkkejä ja sekin on paljon wifiä ”robustimpi” eli kestää paljon paremmin häiriöitä.

Omronilla on jo laaja valikoima mobiilirobotteja. Messukeskuksen demossa esillä on joukko LD-sarjan pienempiä robotteja, joissa kuormat voivat olla 60 tai 90 kiloa. Isoja lavoja siirteli HD-sarjan robotti, joka kantaa jo puolitoista tonnia. Jokaisesta löytyy oma PLC-yksikkö, joka reagoi anturien ja laserien tuottamaan dataan.

Omronin myyntipäällikkö Janne Kulmala muistutti, että robotisaatio ei vie töitä vaan muuttaa niitä. - Kärryjen työntäminen tuotantolinjoilla loppuu. Jatkossa 90 prosenttia työvoimasta tarvitsee digitaalisia taitoja, heidän pitää osata tehdä muutoksia järjestelmiin, Kulmala kuvasi.

Robottipohjainen, autonominen tuotanto sopii ennen kaikkea high mix - low volume -tyyppiseen tuotantoon, jossa tuotesarjat ovat pieniä ja vaihtuvat usein. Tähän hyvin suomalaiseen tuotantomalliin Omronin konsepti sopii hyvin. Esimerkiksi kuljetinhihnoja ei tarvitse laittaa millilleen oikeaan kohtaan, cobotin kamerat näkevät tarkan sijainnin ja osaavat toimia oikein.

Kehitys roboteissa on myös ollut nopeaa. - Yhä useammin cobotit tekevät jo yhteistyötä keskenään. Robotti osaa jo 3D-kameran avulla poimia komponentteja linjalle kasasta, eikä niiden enää tarvitse olla siististi järjestyksessä. Tulollaan on cobotteja, joiden korkaus yltää 170 senttiin ja ne pystyvät liikuttamaan 25, myöhemmin jopa 50 kilon kuormia, Kulmala kuvasi.

Tämä ei sinänsä ole mitään uutta. Robotisaatiosta ja automaatiosta on puhuttu iät ja ajat, mutta todellista läpimurtoa tuotantoon ei ole vieläkään tehty. Kari Blomqvistin mukaan tähän on syynä se, että monilla on huonoja kokemuksia eri valmistajista. Hintakin arveluttaa, robotit eivät ole mitään edullisia hankintoja.

Blomqvist uskoo kuitenkin, että nyt ollaan läpimurron kynnyksellä. Joustava, robotisoitu, lähes autonominen tuotanto oli isosti esillä Hannoverin teollisuusmessuilla. Omronin kumppanin, uusikaarlepyyläisen Norcar Automationin myyntipäällikkö Kim Högkvist kiteytti vaatimukset hyvin: - Toimintavarmuuden pitää olla erittäin korkea, sillä se tuo investoinnit takaisin.

Se taas riippuu lopulta ohjelmistosta.