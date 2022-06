Pohjoismaiden suurin sähköalan ammattitapahtuma Sähkö Valo Tele Av 2022 -messut pidetään jälleen Jyväskylässä 7.-9.9.2022. Joka toinen vuosi järjestettävä suurtapahtuma keräsi vuonna 2020 yhteen lähes 300 näytteilleasettajaa ja yli 13 000 kävijää. Tälläkin kertaa Paviljonki tarjoaa juuri sitä Jyväskylän henkeä, josta tapahtuma tunnetaan.

IoT-alueeseen erikoistunut tutkimuslaitos Berg Insight sanoo, että viime vuosi oli todellinen läpimurtovuosi kännykkäverkkojen IoT-yhteyksille. Uuden tutkimusraportin mukaan IoT-moduulien vuotuiset toimitukset kasvoivat 39 prosenttia vuonna 2021 eli tarkalleen 428 miljoonaan moduuliin.

Ääniohjausta on yritetty tuoda autoihin jo pitkään, mutta tekniikka ei ole vieläkään lähtenyt vetämään. Nyt STMicroelectronics haluaa ohjata äänellä kodinkoneita. Yhtiön suosittujen 32-bittisen ohjainten työkalupakettiin on lisätty puheohjauksen koodaaminen.

Aika monessa uudessa autossa tulee ainakin optiona mahdollisuus korvata vanha mekaaninen avain digitaalisella. Ratkaisuun on pian vuoden ikäinen CCC Release 3 -standardi. Nyt STMicroelectronics tarjoaa laitevalmistajille valmista alustaa CCC3-pohjaisten avainten toteutukseen.

Telia aikoo sulkea 3G-verkkonsa Suomessa vuoden 2023 loppuun mennessä kuten Elisakin. Monissa muissa maissa ollaan paljon pidemmällä. Jo yli 20 operaattoria yli kymmenessä maassa on sulkenut tai sulkee 3G-verkon tänä vuonna. Joukossa ovat Norja, Tanska ja Liettua ja suosituista matkakohteista esimerkiksi Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, Italia, Portugali, Kroatia ja Kreikka.

Nokia ilmoittaa, että sen Bell Labs -tutkimusoasto esittelee markkinoiden ensimmäistä 100 gigabitin laajakaistateknologiaa Yhdysvalloissa Fiber Connect 2022 -tapahtumassa tennesseen Nashvillessa. Protossa huomionarvoista on, että siinä käytetään vain yhtä aallonpituutta.

Suomalainen tietoturvayhtiö Fraktal on kehittänyt verkkokoulutuksen, jolla ohjelmistokehittäjät voivat oppia tietoturvallisen kehittämisen perusteet heille kohdennetulla tavalla. Kehittäjille suunnattu DevSecLab-niminen koulutuspalvelu vastaa kriittiseen tarpeeseen kehittää ja varmistaa ohjelmistoalan työntekijöiden tietoturvaosaamista sekä auttaa tietoturva-alan työvoimapulassa.

Kiinalainen Huawei on edelleen maailman suurin verkkolaitetoimittaja, vaikka sen toimintaa on Yhdysvaltojen johdolla yritetty rajoittaa monin keinoin. Yhtiön esitykset Shenzhenin pääkonttorin innovaatiofoorumissa osoittivat, että lopulta rajoittaminen on mahdotonta.

Tällä hetkellä Euroopan tehokkain supertietokone LUMI vihitään käyttöön tänään Kajaanissa. LUMI tarjoaa eurooppalaisille tutkijoille maailmanluokan työkalun monimutkaisten ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiselle. Laitteisto toimii alustana kansainväliselle tutkimusyhteistyölle ja tekoäly- sekä kvanttiteknologian kehittämiselle.

Moni nykysovellus nojaa lidariin eli valotutkaan. Kuluttajalaitteissa ne perustuvat lentoaikaa mittaaviin ToF-antureihin. STMicroelectronics on nyt esitellyt uuden ToF-anturin, joka käyttää selvästi aiempaa vähemmän energiaa ja näkee kaksi kertaa kauemmaksi. Tämä tekee esimerkiksi robotti-imureista aiempaa etevämpiä