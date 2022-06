SIM-kortin jännite pienenee

SIM-kortti on edelleen yleisin tapa todentaa käyttäjä puhelimissa, vaikka niin eSIM- kuin iSIM-ratkaisut ovat tulollaan. Korttien jännitteet ovat kuitenkin uudistumassa, kun vanhojen B- ja C-luokan 3,0 ja 1,8 voltin rinnalle on tulossa uusi 1,2 voltin jännite.

Nexperia on nyt esitellyt kaksi jännitetason käänninpiiriä SIM-korttisovelluksiin. NXT4557GU- ja NXT4556UP-piirit mahdollistavat saumattoman yhteyden seuraavan sukupolven matkapuhelinten kantataajuusprosessoreihin SIM-kortilta. Älypuhelinten prosessorien käyttöjännite on laskenut koko ajan valmistusprosessorien jatkuvasti tihentyessä, mikä edellyttää jännitteenmuuntajilta tukea myös 1,2 voltin jännitteelle.

NXT4557GU- ja NXT4556UP-muuntimet tukevat jännitetasoja välillä 1,08 V - 1,98 V isäntäprosessorin puolella ja 1,62 V - 3,6 V SIM-kortin puolella. Nämä toiminta-alueet tekevät näistä laitteista yhteensopivia vanhojen luokan B (3,0 V ± 10 %) ja luokan C (1,8 V ± 10 %) jännitetasojen kanssa, säilyttäen samalla yhteensopivuuden tulevien SIM-korttiliityntästandardien (1,2 V ± 10 %) jännitetasojen kanssa.

Molemmissa NXT4557GU- ja NXT4556UP-malleissa on kaksisuuntaiset IO- ja yksisuuntaiset RESET- ja kellokanavat sekä älykäs ONE SHOT, joka mahdollistaa erittäin pienet kanavan etenemisviiveet. Näissä laitteissa on alhainen 8 µA käyttövirta ja vain 1 µA valmiustila, mikä auttaa maksimoimaan mobiililaitteiden akun käyttöiän.

SIM-kortin tehonsyötöllä on tärkeä rooli muutenkin. Jos järjestelmä kaatuu tai akku poistetaan vahingossa, SIM-kortin virtalähde purkautuu nopeasti maahan, eikä liitäntälaitteelle jää aikaa suorittaa sammutusjaksoa. Nexperian NXT4557GU ja NXT4556UP huolehtivat tästä epämiellyttävästä sammutuksesta toteuttamalla signaalien säännöllisen sammutuksen ja auttavat välttämään virheellistä kirjoitusta ja tietojen korruptoitumista.