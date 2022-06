Huawei yllätti sähköisen musteen tabletilla

Huawei järjesti perjantaina Istanbulissa tapahtuman, jossa esiteltiin useita uusia tuotteita. Uusi taitettava älypuhelin Mate Xs 2 näki päivänvalon, samoin kaksi uutta MateBook-läppäriä. Täysin uusi aluevaltaus yhtiölle on e-muste -näyttötekniikkaan perustuva MatePad Paper.

E-Ink -tabletteja markkinoilla on ollut aiemminkin ja niissä on pyritty yhdistämään paperin tuntu, perinteinen kirjoituskokemus ja erilaiset digitaaliset ominaisuudet. MatePad Paper painaa vain 360 grammaa, minkä ansiosta oma dokumentti- ja muistiinpanokirjasto kulkee helposti mukana.

Laite on varustettu 10,3 tuuman FullView-näytöllä, joka tekee lukemisesta silmille ystävällistä ja miellyttävää. Kyseessä on Huawein mukaan markkinoiden ensimmäinen TÜV Rheinland Paper Like Display -sertifikaatin saanut e-mustenäyttö.

”Perinteisten” E-Ink -lukulaitteiden sijaan MatePad Paper yrittää olla jonkinlainen hybriditabletti. Sillä on mahdollista kirjoitella sähköposteja ja jopa selata webbiä tarvittaessa. Näyttö on tietysti LCD- ja OLED-ruutuja hitaampi, mutta toisaalta e-muste rasittaa silmiä selvästi vähemmän.

6,7 milliä paksu laite painaa vain 360 grammaa. Ruudun resoluutio on 1872 x 1404 pikseliä, joten tarkkuus on monia aiemmin markkinoille tuotuja e-mustenäyttöjä parempi. Lataus onnistuu ainoasta USBC-portista ja avaus virtanappiin sijoitetusta sormenjälkilukijasta.

MatePad Paper soveltuu myös e-kirjojen lukemiseen. Tabletti tukee useita kansainvälisiä ja kotimaisia kolmansien osapuolten kirjapalveluita. Lopullinen käytettävyys kuten näytön/kirjoituksen responsiivisuus selviää vasta käyttötestissä. MatePad Paperin kohdalla testiltä odottaa paljon, sillä tähän asti omaan käyttöön ei ole löytynyt laitetta, joka ymmärtäisi koukeroista käsialaani.