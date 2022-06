Maailman suurimpiin kuluttajaompelukoneiden valmistajiin lukeutuva SVP Worldwide on lanseerannut maailman ensimmäisen tekoäly- ja ääniohjausominaisuuksilla varustetun ompelu- ja kirjontakoneen kotitalouksille. PFAFF creative icon 2 -ompelu- ja kirjontakone kehitettiin läheisessä yhteistyössä Etteplanin kanssa.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko Oy on rakentanut kattavaa 5G-verkkoa Saimaan alueelle. 5G-verkon peitto kasvaa kevään rakennustalkoiden lisäksi kesän aikana toteutettavan uuden taajuusalueen käyttöönoton myötä. Jo rakennetussa verkossa aktivoidaan matalammalla 700 MHz:n taajuudella rakennettu 5G, jonka kantama on kymmenen kilometrin luokkaa.

Robottiautoja on ajettu pitkään Arizonan ikuisessa kesässä, mutta todelliseen testiin tekniikka joutuu pohjoisen oloissa. Suomalainen Sensible 4 kehittää ohjelmistoja juuri näihin oloihin ja nyt yritys on mukana maailman ensimmäisessä pitkässä robottiautotestissä napapiirin pohjoispuolella Norjassa.

ADAS- eli kuljettajaa avustavien laitteiden määrä autoissa kasvaa koko ajan, kun niillä monitoroidaan kasvavaa määrää muuttujia ajaessa. Näiden laitteiden tarkkuus edellyttää esimerkiksi tarkempia magneettiantureita.

Aika monessa uudessa autossa tulee ainakin optiona mahdollisuus korvata vanha mekaaninen avain digitaalisella. Tämä onnistuu erillisellä, UWB-radiolla varustetulla ohjainpiirillä, mutta nyt CEVA tarjoaa laitevalmistajille samaa toiminnallisuutta myös piireille integroitavana IP:nä. Periaatteena siis pelkkänä koodina.

Huawei järjesti perjantaina Istanbulissa tapahtuman, jossa esiteltiin useita uusia tuotteita. Uusi taitettava älypuhelin Mate Xs 2 näki päivänvalon, samoin kaksi uutta MateBook-läppäriä. Täysin uusi aluevaltaus yhtiölle on e-muste -näyttötekniikkaan perustuva MatePad Paper.

PCI-SIG-järjestö hyväksyi tammikuussa PCI Express -standardin seuraavan polven 6.0-määritykset. Nyt mittauslaitevalmistajat Anritsu ja Tektronix ovat esitelleet kattavan testausjärjestelmän tuleville PCIe6-laitteille ja -piireille.

Tietoturvayritys Trend Micro kertoo eliminoineensa yli 33,6 miljoonaa sähköposteihin kohdistunutta tietoturvauhkaa vuonna 2021, mikä on 101 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näin merkittävä hyökkäysten kasvu osoittaa, että sähköpostit ovat edelleen tärkein kyberhyökkäysten kanava.

SIM-kortti on edelleen yleisin tapa todentaa käyttäjä puhelimissa, vaikka niin eSIM- kuin iSIM-ratkaisut ovat tulollaan. Korttien jännitteet ovat kuitenkin uudistumassa, kun vanhojen B- ja C-luokan 3,0 ja 1,8 voltin rinnalle on tulossa uusi 1,2 voltin jännite.

AMD tuo lisätehoa sulautettuihin sovelluksiin uusilla Ryzen Embedded R2000 -sarjan suorittimilla. Aiempaan verrattuna suoritinydinten määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi tässä toisen polven R-perheessä. Sirut ovat esillä Nürnbergissä Embedded World -messuilla.