Lähimaksaminen mullistuu - käyttöön uusi tekniikka

Lähimaksaminen on kätevää ja kuluttajat käyttävät usein näitä sovelluksia kulujen jakamiseen, ostosten tekemiseen yksityisiltä myyjiltä tai yksinkertaisesti lähettämään rahaa perheelle tai ystäville linkitetyn pankkitilin tai kortin kautta. UWB-tekniikka on tekemässä tästä kaikesta helpompaa.

Yleensä maksaminen laitteiden välillä edellyttää, että käyttäjät etsivät toistensa profiileja käyttämällä käyttäjätunnuksia, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Mutta UWB-tekniikka virtaviivaistaa tätä prosessia yhdistämällä kaksi käyttäjää suoraan älypuhelimiensa kautta.

NXP Semiconductors on ilmoittanut yhteisprojektista ING Bank N.V:n kanssa. Project NEAR -pilottihankkeessa on kehitetty markkinoiden ensimmäiselle UWB-pohjaisen lähimaksusovellukselle. Pilottiohjelma hyödyntää UWB-yhteensopivia Samsung Galaxy -älypuhelimia, jotta kuluttajat voivat jakaa rahaa suoraan muiden kanssa ING-pankkisovelluksen kautta, kun kaksi Galaxy-älypuhelinta on lähellä toisiaan.

Pilottiohjelman tavoitteena on tehdä lähimaksuista yksinkertaisempaa, intuitiivisempaa ja saumattomampaa. Yhteensopivat Galaxy-älypuhelimet pystyvät automaattisesti havaitsemaan, milloin toisen käyttäjän laite on kantaman sisällä ja kuinka lähellä ne ovat. Lähettäjän on yksinkertaisesti oltava lähellä vastaanottajaa, mikä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja vaivattomampia.

Pilottiohjelma sijoittuu Alankomaihin, ja sen kenttätestaus alkaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Tavoitteena on tehdä ING-pankkisovellus yhteensopivaksi UWB-yhteensopivien Samsung Galaxy -älypuhelimien kanssa. Koko ratkaisu perustuu NXP:n Trimension SR100T -piirisarjaan, joka tuo UWB-yhteydet Samsungin uusimpiin Galaxy-sarjan älypuhelimiin.

Lisätietoja tekniikasta löytyy NXP:n sivuilta.