Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen standardointijärjestö NIST (National Institute of Standards and Technology) on valinnut ensimmäisen ryhmän salaustyökaluja, jotka on suunniteltu kestämään tulevat kvanttitietokoneiden hyökkäykset. Neljästä valitusta salausalgoritmista tulee osa NIST:n kvanttisalausstandardia, jonka odotetaan valmistuvan seuraavan kahden vuoden aikana.

C-tyypin USB valtaa nyt laitteita vauhdilla, mutta monet laitteet toimivat edelleen vanhalla A-tyypin liittimellä. Kingston on huomioinut tarpeen ja on tuonut markkinoilla nopeimman USB-muistitikkunsa, joka tukee myös perinteistä A-tyypin liitäntää.

Auttaakseen EMC-insinöörejä vastaamaan suurempien mittausnopeuksien kasvavaan kysyntään Rohde & Schwarz esittelee EMV 2022 -tapahtumassa Kölnissä ainutlaatuisen laajakaistaratkaisun, joka pystyy mittaamaan jopa 970 MHz reaaliajassa säilyttäen samalla korkean dynaamisen alueen ja mittaustarkkuuden. Laajennuksen myötä Rohden EMI-testivastaanottimella on alan suurin kaistanleveys ja siitä tulee markkinoiden nopein EMI-testivastaanotin.

Musiikkia kuunnellaan useimmiten langattomilla kuulokkeilla Bluetoothin yli. Tekniikan kehityksestä vastaava Bluetooth SIG -järjestö on nyt saanut valmiiksi uuden audiokoodekin. Se tukee vastikään hyväksyttyä Auracast-tekniikkaa ja tulee olemaan keskeinen osa jokaisen seuraavia nappikuulokkeita.

Saksalainen Bosch panostaa vahvasti puolijohdetekniikkaan. Yhtiö on kertonut investoivansa 10 miljardia dollarin vuoteen 2030 mennessä. Yli puolet lisäinvestoinnista käytetään puolijohteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen, loput on varattu tuotantokapasiteetin laajentamiseen.

Maailman jakautuu digitaaliseen ja analogiseen, mutta elektroniikkasuunnittelujen näkökulmasta se on näiden fuusio. 85 prosenttia suunnitteluista on sekasignaalisuunnitteluja, joissa analogisia signaaleja muunnetaan digitaalisiksi. Siemensin EDA-osasto on esitellyt työkalun, jolla sekasignaalisuunnittelun tehokkuus nousee 10-kertaiseksi.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkimusryhmä on julkaissut kesäkuun 2022 haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat raportoivat uudesta MaliBot-nimisestä Android-pankkihaittaohjelmasta, joka havaittiin FluBotin alasajon jälkeen toukokuun lopussa.

Huawein vuosittainen sovellusinnovaatiokilpailu Apps UP ottaa nyt vastaan ilmoittautumisia vuodelle 2022. Yhtiö kutsuu mukaan lahjakkaat kehittäjät eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna kilpailun teema on "Together We Innovate”, ja palkintorahaa on tarjolla yhteensä yli miljoona dollaria.

STMicroelectronics on esitellyt kolmannen sukupolven Bluetooth-järjestelmäpiirin, johon on lisätty sekä suuntiman löytäminen että reaaliaikainen paikannus. Bluetooth 5.3 -sertifioitu BlueNRG-LPS -järjestelmäpiiri voi arvioida kohteen liikkeen ja sijainnin senttimetrin tarkkuudella.

Kiintolevyjen valmistaja Western Digital on yhdessä Sonyn kanssa lanseerannut markkinoiden ensimmäisen virallisesti PlayStation 5 -konsolille lisensoidun M.2 SSD -tallennusaseman. WD_BLACK SN850 -nimellä myytävä SSDlevy tuo käyttäjälle lisää nopeutta ja kapasiteettia.