Ensimmäistä kertaa perovskiitti-pii-tandem-aurinkokennojen tehokkuus on ylitetty 30 prosentin tehokkuudella EPFL:n aurinkosähkön ja ohutkalvoelektroniikkalaboratorion tutkijoiden johtamassa hankkeessa yhdessä CSEM-innovaatiokeskuksen kanssa. Tulokset ovat Yhdysvaltojen kansallisen NREL-laboratorion sertifioimia.

Tärkeintä PC-liitäntätekniikkaa hallinnoiva PCI-SIG-järjestö julkaisi vähän aikaa sitten tarkempia tietoja tulevasta PCI Express 7.0 -standardista. Sen myötä PCIe-väylän nopeus kasvaa nyt markkinoille tulossa olevin PCIe5-laitteisiin verrattuna kahdeksankertaiseksi.

Yksityisten 5G-verkkojen markkinat olivat viime vuonna kooltaan 1,38 miljardia dollaria. Vuoteen 2030 asti kasvuksi on ennustettu 47,5 prosenttia (Grand View Research). Moni tuleva privaattiverkko perustuu toisen polven tekniikkaan eli ns. SA-verkkoihin. Nyt näille verkoille on saatu ensimmäinen kaupallinen testausalusta.

Liikenteen sähköistyminen on tehnyt akkututkimuksesta yhden kuumimmista aloista. Tutkimuksessa panostetaan esimerkiksi litiumin korvaamiseen ja yksi mahdollinen korvaaja on natrium. Siis käytännössä suola.

Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen standardointijärjestö NIST (National Institute of Standards and Technology) on valinnut ensimmäisen ryhmän salaustyökaluja, jotka on suunniteltu kestämään tulevat kvanttitietokoneiden hyökkäykset. Neljästä valitusta salausalgoritmista tulee osa NIST:n kvanttisalausstandardia, jonka odotetaan valmistuvan seuraavan kahden vuoden aikana.

C-tyypin USB valtaa nyt laitteita vauhdilla, mutta monet laitteet toimivat edelleen vanhalla A-tyypin liittimellä. Kingston on huomioinut tarpeen ja on tuonut markkinoilla nopeimman USB-muistitikkunsa, joka tukee myös perinteistä A-tyypin liitäntää.

Auttaakseen EMC-insinöörejä vastaamaan suurempien mittausnopeuksien kasvavaan kysyntään Rohde & Schwarz esittelee EMV 2022 -tapahtumassa Kölnissä ainutlaatuisen laajakaistaratkaisun, joka pystyy mittaamaan jopa 970 MHz reaaliajassa säilyttäen samalla korkean dynaamisen alueen ja mittaustarkkuuden. Laajennuksen myötä Rohden EMI-testivastaanottimella on alan suurin kaistanleveys ja siitä tulee markkinoiden nopein EMI-testivastaanotin.

Musiikkia kuunnellaan useimmiten langattomilla kuulokkeilla Bluetoothin yli. Tekniikan kehityksestä vastaava Bluetooth SIG -järjestö on nyt saanut valmiiksi uuden audiokoodekin. Se tukee vastikään hyväksyttyä Auracast-tekniikkaa ja tulee olemaan keskeinen osa jokaisen seuraavia nappikuulokkeita.

Saksalainen Bosch panostaa vahvasti puolijohdetekniikkaan. Yhtiö on kertonut investoivansa 10 miljardia dollarin vuoteen 2030 mennessä. Yli puolet lisäinvestoinnista käytetään puolijohteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen, loput on varattu tuotantokapasiteetin laajentamiseen.

Maailman jakautuu digitaaliseen ja analogiseen, mutta elektroniikkasuunnittelujen näkökulmasta se on näiden fuusio. 85 prosenttia suunnitteluista on sekasignaalisuunnitteluja, joissa analogisia signaaleja muunnetaan digitaalisiksi. Siemensin EDA-osasto on esitellyt työkalun, jolla sekasignaalisuunnittelun tehokkuus nousee 10-kertaiseksi.