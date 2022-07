IPv6 tulee vihdoin lentoliikenteeseen

IPv4-osoitteet loppuivat käytännössä jo syksyllä 2019, eikä aihe juuri sen jälkeen ole noussut otsikoihin. Nyt laajempi IPv6-standardi tekee tuloaan myös lentoliikenteeseen. Esimerkiksi Lynx kertoo yhdistävänsä IPv6:n lentokoneissa erittäin käytettyyn LynxOS-178-alustaansa.

Lynx Software Technologiesin ohjelmistoja käytetään laajalti monissa tehtäväkriittisissä sulautetuissa järjestelmissä niin sotilas- kuin ilmailukäytössä. IPv6-tuki mahdollistaa LynxOS-178:aa käyttävien laitteiden suorituskyvyn parantamisen, ja niissä on edistynyt osoitus ja muita parannuksia, kuten parannettu tietoturva IPsec-tuen avulla sekä yksinkertaistettu datapakettien käsittely.

Siinä missä IPv6 on jo tuttua esimerkiksi kulutuselektroniikassa, monilla muilla sektoreilla eletään edelleen IPv4-aikaa. Esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeriö on määrännyt, että vähintään 20 prosenttia sen verkoissa olevista Internetiin liitetyistä laitteista tukee IPv6-protokollaa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja vähintään 80 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Nykyiset laitteet ja ajoneuvot on rakennettu IPv4:n ympärille, edellisen sukupolven IP-osoitteisiin, joka on ollut käytössä 1980-luvulta lähtien.

Lynx on toteuttanut IPv6-tuen alustalleen niin, että se tukee alan tiukinta turvallisuussertifikaattia (DO-178C DAL A). Lynx aikoo jatkaa LynxOS-178:n kehittämistä sisältämään tuen useammille IPv6-vaatimuksille ajan myötä asiakkaiden kysynnän perusteella.

Yhtiön markkinointijohtaja Ian Fergusonin mjkaan IPv6 edustaa suurta muutosta nykyaikaisten lentokoneiden ja muiden avioniikkajärjestelmien suunnittelussa. - IPv6-tuen ansiosta LynxOS-178 antaa teollisuudelle mahdollisuuden kehittää järjestelmiä modernilla arkkitehtuurilla tietäen, että ne pysyvät ajan tasalla tuleville sukupolville, Ferguson kommentoi.

Lisätietoja POSIX-määrittelyjen mukaisesta LynxOS-178:sta löytyy täältä.