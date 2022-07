Uusi akku pidentää sähköauton kantaman yli 1000 kilometriin

Sähköauton suurin haaste on latausinfran lisäksi kantama, latauspaikkojen etsintä aiheuttaa tunnetusti jopa ahdistusta. Kiinalainen Svolt Energy on kehittänyt 20 ampeeritunnin rikkiakun prototyypin, jonka energiatiheys on 350-400 Wh/kg. Akun avulla olisi mahdollista ajaa sähköautolla yhdellä latauksella jopa yli 1000 kilometriä.

Kiinalaisen sähköautojen tekniikan kehitystä seuraavan ChEVPost-julkaisun mukaan Svolt Energy kertoo, että rikkiakkuteknologiaa on ollut vaikea kehittää. Nyt yhtiöllä on kuitenkin kyky tuottaa useita kilogrammoja kiinteitä elektrolyyttimateriaaleja ja se pystyy valmistamaan volyymeissä elektrolyyttikalvoja. Yhtiölle on myönnetty 109 akkuteknologian patenttia, joista 93 kattaa valmistusprosessin.

Kiinteän elektrolyytin akuilla on monia etuja nykyakkuihin verrattuna: suurempi energiatiheys, latausnopeus, turvallisuus, kestävyys ja parempi lämmönhallinta. Haittapuolena voivat olla korkeammat kustannukset valmistajille ja kuluttajille, kun akkuraaka-aineiden – erityisesti nikkelin – hinta kasvaa. Viime kädessä halvemmat litiumpohjaiset akut voivat olla monien autonvalmistajien valinta, koska he haluavat tuoda tarjolle edullisempia sähköautoja.

Kyse on myös siitä, tarvitaanko sähköautossa 1000 kilometrin kantamaa. Jos tällaisesta autosta joutuu maksamaan premium-tasoisen auton hinnan, monelle riittää 300-400 kilometrin kantama, mikäli auton hinta on jopa puolet pienempi.