Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkaissut raportin, jonka mukaan erilaiset kiristysyritykset ja huijausviestit edustavat jo peräti 70 prosenttia kyberrikollisuuden muodoista. Tämä selviää Palo Alto Networksin Unit 42 -yksikön koostamasta raportista, jota varten on tutkittu kyberrikollisuuden ilmenemismuotoja.

Siinä missä perinteiset näytöt mahdollistavat vain passiivisen katselun, lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) tekniikat antavat käyttäjille mahdollisuuden kokea laajennettua todellisuutta ja mukaansatempaavaa sisältöä. Se näkyy todellisen maailman päällä, muuttuu ja mukautuu liikkeeseen.

Sähköauton suurin haaste on latausinfran lisäksi kantama, latauspaikkojen etsintä aiheuttaa tunnetusti jopa ahdistusta. Kiinalainen Svolt Energy on kehittänyt 20 ampeeritunnin rikkiakun prototyypin, jonka energiatiheys on 350-400 Wh/kg. Akun avulla olisi mahdollista ajaa sähköautolla yhdellä latauksella jopa yli 1000 kilometriä.

Nykyelektroniikka ja valtaosa elämänmenostamme perustuu piipohjaisiin mikropiireihin, mutta piin ominaisuudet ovat silti kaukana ideaalista. Massachusetts Insitute of Technologyn tutkijat ovat löytäneet puolijohteen, jonka ominaisuudet ovat merkittävästi piitä parempia. Tutkijoiden mukaan materiaali on kaikkien aikojen paras puolijohde.

Monissa sovelluksissa suorituskyvyn pullonkaula ei ole laskenta vaan tarve siirtää dataa muistista prosessorille. Usein olisi äärimmäisen hyödyllistä, mikäli dataa voitaisiin käsitellä jo muistissa. Samsungin toisen polven SmartSSD-levyllä tapahtuu juuri näin.

Huawein langattomien ratkaisujen johtaja Yang Chaobin on yhtiön innovaatioviikoilla esitellyt ideoita kohti 5.5G-verkkotekniikkaa. Puheessaan Shenzhenissä Yang tiivisti 5.5G:n tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 10 gigabitin mobiiliyhteydet ja mahdollisuuden liittää verkkoon sata miljardia IoT-laitetta. 5.5G tulee Yangin mukaan myös kasvattamaan merkittävästi yhteyksien nopeutta päätelaitteesta verkkoon. Tämä upnlink-nopeus kasvaa jopa gigabittiin sekunnissa.

Mikro-ohjaimien myynti kasvaa tasaisesti, mutta kasvu painottuu 32-bittisiin. Viime vuonna ohjanpiirejä myytiin 19,6 miljardilla dollarilla. Siitä 8-bittisten osuus oli 2,6 miljardia. Kaikkiaan MCU-piirejä myydään vuonna 2026 noin 27,2 miljardilla dollarilla.

Älypuhelin on ottanut monien käyttämiemme sovellusten ja laitteiden paikan, kamera ehkä niistä tähän asti keskeisin. Seuraavaksi kohdelistalla on yli 4000 vanha keksintö eli avain. Infineon uskoo, että tulevaisuudessa avainten käyttö jää historiaan. Yhtiö tuo markkinoille ratkaisun, jolla voidaan avata ja sulkea lukkoja matkapuhelimella.

IPv4-osoitteet loppuivat käytännössä jo syksyllä 2019, eikä aihe juuri sen jälkeen ole noussut otsikoihin. Nyt laajempi IPv6-standardi tekee tuloaan myös lentoliikenteeseen. Esimerkiksi Lynx kertoo yhdistävänsä IPv6:n lentokoneissa erittäin käytettyyn LynxOS-178-alustaansa.

OnePlus on jo vuosia ryhtynyt ”kiusaamaan” yhteisöään hyvissä ajoin ennen uuden puhelinmallin julkaisua. Nyt yhtiö kertoo tuovansa tarjolle vuoden toisen lippulaivamallinsa eli 10T:n elokuun alussa. Siinä keskitytään erityisesti laitteen suorituskykyyn.