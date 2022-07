Intelin i7 ahdettiin luottokortin kokoiselle kortille

Yhden kortin sulautetut korttitietokoneet kehittyvät kovaa vauhtia. Ominaisuudet lisääntyvät ja suorituskyky kasvaa. Taiwanilaiseb Aaeonin de next -sarja on tästä hyvä esimerkki. Ensimmäistä kertaa Intelin 11. polven Core-i7-prosessori on saatu ahdettua luottokortin kokoiselle kortille.

Aaeonin mukaan kyse on uuden polven sulautetuista korttitietokoneista. Core i7:n lisäksi prosessorivaihtoehtona on AMD:n Ryzen V2000. Korttien koko on tehosta huolimatta vain 84 x 55 millimetriä.

Core-i7-versio on mallimerkinnältään TGU-8. Prosessorin rinnalla on esimerkiksi jopa 16 gigatavua LPDDR4x-muistia, HDMI-liitäntä (1.4b) ja DisplayPort-liitäntä näytöille, 2,5 gigabitin ja yhden gigabitin verkkoliitännät sekä yhteensä kuusi USB-liitäntää.

Lisätietoa de next -sarjan korteista löytyy täältä.