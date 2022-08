HarmonyOS 3.0 - suorituskyky ja energiatehokkuus paranevat

Kesällä 2019 Huawei esitteli oman HarmonyOS-käyttöjärjestelmänsä ensimmäisen version, kun siltä estettiin pääsy Googlen Play-palveluihin. Nyt alustasta on julkistettu 3.0-versio. Siinä Huawei vie ideaansa kaikkien laitteiden ekosysteemistä pidemmälle.

HarmonyOS 3.0 tarkoittaa odotetusti parempaa käyttökokemusta kaikilla eri mittareilla. Sovellusten suorituskyky kasvaa, niiden ajaminen kuluttaa vähemmän virtaa, widgettien määrä ja toiminnot paranevat ja yksityisyys- ja tietoturvatoiminnot paranevat, yhtiö kehuu.

Yksi tärkeä osa HarmonyOS-paradigmaa on ns. superlaitteiden idea. Siinä laitteita liitetään yhteen sujuvasti vetämällä niiden kuvakkeita toistensa päälle. Sen jälkeen vaikkapa läppäri näyttää informaationsa isommalla ruudulla.

Parempi suorituskyky näkyy esimerkiksi sovellusten nopeampana käynnistymisenä (+7%), eri toimintojen nopeampana vasteena (+14%) ja skrollaamisen sujuvoitumisena. Toisaalta grafiikan näyttäminen onnistuu 2.0-alustaan verrattuna 11 prosenttia pienemmällä tehonkulutuksella.

Huawei on tarkoittanut HarmonyOS:stä universaalin käyttöjärjestelmän, jolla voidaan ajaa erilaisia laitteita IoT-luokasta aina läppäreihin asti. Toki yhtiö saa edelleen käyttää Windows-lisenssiä, jota amerikkalaisnäkökulmasta ei jostain syystä nähdä kansallista turvallisuutta uhkaavaksi riskiksi.

Suomalaisesta vinkkelistä ongelma on se, että laitteiden saatavuus on heikko. Huawein älypuhelinmyynti on käytännössä jäissä länsimaissa. Tableteissa HarmonyOS 3.0:aa voisi päästä testaamaan, mutta tällä hetkellä yhtiön tärkein HarmonyOS-laite lännessä on älykello.