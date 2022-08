Suomalaiset karsastavat yhä täyssähköautoja

Heinäkuussa rekisteröitiin 5503 uutta henkilöautoa, mikä on 26,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Täyssähköisiä ensirekisteröidyistä oli 15,7 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus oli 20,6 prosenttia.

Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 49 006, joka on 23,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Uusien henkilö- ja pakettiautojen tilauskanta on jatkanut kasvuaan, sillä uusien autojen kysyntä on jatkunut melko vilkkaana, mutta uusien autojen saatavuudessa on vielä komponenttipulasta ja tuotantokatkoksista johtuvia viiveitä.

Jos ajatellaan liikenteen sähköistymistä, olemme yhä selvästi jäljessä kehityksen kärkimaita. Esimerkiksi ei-ladattavien hybridien osuus oli heinäkuussa 32,9 prosenttia. Täyssähköautojen osuus on tammi-heinäkuussa ensirekisteröidyistä autosta ollut yhteensä 13,9 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,1 prosenttia. Joka kymmenes uusi auto edelleen dieselmoottorilla varustettu.

Toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta kuitenkin sanoo, että yhä useampi työsuhdeauto on ladattava auto. - Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 17 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 30 prosenttia ladattavia hybridejä. Näin lähes puolet tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista on ollut ladattavia.

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista hieman yli 40 prosenttia on ensirekisteröity yritysten käyttöön. Osuus on kasvanut hieman viime vuodesta. Yritysten hankkimista autoista suurin osa, noin 85 prosenttia, on työsuhdeautoja. Yritysautoissa leasingin osuus on tänä vuonna kasvanut selvästi. Hieman yli puolet yritysten autoista on tänä vuonna hankittu leasingillä.

Kotitalouksien autohankinnoista edelleen vain pieni osuus, 4,7 prosenttia, on hankittu leasingillä. Yksityisleasingin osuus on hieman vähentynyt viime vuoteen nähden, jolloin se oli 5,0 prosenttia. Ylivoimaisesti yleisin tapa hankkia uusi auto on osamaksu, jonka osuus kotitalouksien autohankinnoista on hieman yli 60 prosenttia.