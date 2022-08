Uusi OnePlus haluaa olla viilein ja nopein

OnePlus on esitellyt virallisesti uusimman 10T-lippulaivamallinsa, jonka ominaisuudet eivät kyllä enää olleet mitään suuria salaisuuksia. Uutuus on onnistunut päivitys. Moni asia on kohdallaan 10T:ssä.

Aiemmin T-malli olisi ollut lippulaivapolven perusmallin päivitys, mutta tänä vuonna OnePlus ei julkistanut 10-perusmallia. Tämä ei ole mikään ongelma ja siinä, missä 10 Pro oli ennen kaikkea parempi kamerapuhelin Hasselblad-tekniikoineen, 10T keskittyy suorituskyvyn parantamiseen.

Tämä näkyy monella tavalla. Ensimmäistä kertaa OnePlus on sijoittanut 16 gigatavua LPDDR5-tyyppistä RAM-muistia laitteeseensa. Tämä näkyy ennen kaikkea siten, että käyttäjä voi ajaa suurempaa määrää sovelluksia rinnakkain. Tämä näkyy myös Geekbench-testin moniydinlukemassa, jossa 10T yltää todella kovaan lukemaan 3336. Esimerkiksi Samsungin Galaxy S21 -sarjan laitteet jäävät selvästi taakse.

Muutoin laitteen Snapdragon 8+ Gen 1 -prosessori on toki nopeinta, mitä Android-laitteissa löytyy. Se tekee laitteesta sujuvan, sillä 10 Pro -mallin edeltäjään verrattuna suorituskykyä on tullut 10 prosenttia lisää samalla, kun tehonkulutus on kutistunut 30 prosenttia. Sama parannus on saatu grafiikkaan. Kehitys on hyvää, mutta ei mitenkään ihmeellistä: tämä on käytännössä ollut pitkään normi huippuluokan älypuhelinpiireissä.

10T:n suurin valtti ja käytännössäkin oikeasti hämmästyttänyt ominaisuus on 150 watin SuperVOOC-lataus. Tällä teholla saa 10 minuutissa virtaa koko päivän tarpeisiin ja täyteen 4800 milliampeeritunnin akun lataa 19 minuutissa. Tämä käytännössä muuttaa koko lataamisen roolin puhelinkäytössä. Jopa jatkuvasti striimaavien nuorten elämä helpottuu.

Laturin maksimiteho on muuten 160 wattia. Yllättävää on se, ettei se merkittävästi lämpene, vaikka milliampeeritunnit valuvat niin nopeasti kahden latauspumpun kautta kahteen erilliseen 2400 milliampeeritunnin kennoon. Tämä perustuu jäähdytysrakenteeseen, jossa on kahdeksan erillistä kanavaa kuumuuden poisjohtamiseen sekä selvästi OnePlussan puhelimissa suurin jäähdytyskalvo. Jäähdytysratkaisun kokonaisala on 37038,8 neliömilliä ja se koostuu sekä suuresta kuparikalvosta että kennomaisesta 3D-grafiittirakenteesta.

Toisaalta latausjärjestelmä on varustettu suojaratkaisuilla, jotka katkaisevat virransyötön, mikäli komponentit lämpenevät liikaa. Tämä tapahtui tosin vain yhden kerran, kun laitetta otettiin käyttöön. Sovellusten siirtäminen puhelimeen tuotti sen verran lämpöä, että lataaminen keskeytettiin. Siispä suojaukset toimivat.

Suuri teho tarkoittaa sitä, että SuperVOOC150-laturilla voi ladata myös läppäriä. Oikeastaan ensimmäistä kertaa kännykkälaturi riittää tien päällä ainoaksi laturiksi. Laturin maksimiarvot ovat 20 V / 7,5A. Sillä voidaan ladata puhelinten myös 20 asteen pakkasessa, sillä akkua voidaan esilämmittää CPU:n tuottamalla lämmöllä. Nämä ovat oikeasti käänteentekeviä innovaatioita, joiden toivoisi yleistyvän. Laturi muuten tukee PD-standardilatausta 45 watin teholla, joten se on varsin nopea laturi muidenkin valmistajien laitteille.

OnePlus sanoo myös parantaneensa 10T:n suunnittelussa verkkoyhteyksiä. Laitteesta löytyy kaikkiaan 15 antennia, joista muodostuu 360 astetta kattava antennikuvio eri yhteyksille. Laitteen modeemi osaa myös etsiä tyhjiä kanavia solun alueelta ja virittyä niille.

OnePlus 10T:n ennakkomyynti alkaa heti ja se tulee kauppoihin 25. elokuuta. 8 + 128 gigatavun muistilla hinta on 699 euroa ja 16 + 256 gigatavun versio maksaa 799 euroa. Keväällä esitelty Pro-malli maksaa suuremmalla muistikombolla tällä hetkellä 899 euroa, joten uusi 10T on kyllä varteenotettava vaihtoehto sille.

Entäpä ne huonot puolet? No, OnePlus on jättänyt Alert Slider -liukukytkimen pois 10T-mallista. Kyse on toki jonkinlaisesta OnePlussan signature-ominaisuudesta, mutta yhtiön mukaan isompi akku, nopeampi lataus ja antennien lisääminen edellyttivät lisätilan saamista. Kytkimen puuttumiseen tottuu toki nopeasti. Myös langaton lataus puuttuu, mutta 150 watin langallinen teho korvaa puutteen enemmän kuin hyvin.