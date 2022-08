Etteplan investoi ruotsalaiseen koneoppimiseen

Teknologiapalveluyhtiö Etteplan tekee strategisen investoinnin koneoppimis- ja tekoälyteknologiaa kehittävään ruotsalaiseen start-up-yhtiö Ekkono Solutions AB:hen. Etteplan hankkii noin 20 prosentin osuuden yhtiöstä.

Digitaaliteknologia tarjoaa Etteplanille valtavan kasvupotentiaalin. Koneoppimis- ja tekoälyteknologiaan perustuvat ratkaisut vauhdittavat neljättä teollista vallankumousta ja edistävät digitaalisten ja vihreää siirtymää tukevien teknologioiden käyttöönottoa teollisuudessa. Teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi koneiden tai laitteiden yksilölliseen suorituskykyoptimointiin, huollon optimointiin tai energiankulutuksen tehostamiseen.

Ekkono Solutions AB on ruotsalainen vuonna 2016 perustettu Edge Machine Learning (ML) teknologia- ja ohjelmistoyhtiö, jonka palveluksessa on koneoppimisen, data-analytiikan ja sulautettujen järjestelmien asiantuntijoita. Ekkonon Edge Intelligence on reunalaskentaan (edge computing) tarkoitettu sulautettu ohjelmistokirjasto. Sen avulla koneiden tai laitteiden, esimerkiksi ajoneuvojen tai sähkömoottorien toimintaa analysoidaan reaaliaikaisesti, itseoppivasti ja yksilöllisesti niiden toimiessa.

Kone tai laite hyödyntää analyysin tuloksia esim. huollon optimointiin tai energiankulutuksen tehostamiseen. Ekkonon Edge Machine Learning -teknologia ei siirrä tietoa pilveen vaan tekee analyysin ja optimoinnin paikallisesti itse koneessa tai laitteessa. Näin ollen Ekkonon teknologia toimii myös koneissa ja laitteissa, joissa ei ole internet-yhteyttä.

Investoinnin myötä Etteplan pääsee mukaan vaikuttamaan Ekkonon kehitykseen osallistumalla uuden osakkuusyhtiönsä hallitustyöskentelyyn.

Toimitusjohtaja Juha Näkin mukaan tavoitteena on tehdä syvällistä yhteistyötä ja ohjata Ekkonon teknologian kehitystä. - Data-analytiikka sekä koneiden ja laitteiden optimointi tulee koko ajan tärkeämmäksi kun yritykset kehittävät koneitaan ja laitteitaan esimerkiksi entistä energiatehokkaammiksi.