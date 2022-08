Mobiililaturista irti jo 245 wattia

Mobiililaitteiden laturien tehossa mennään koko ajan ylöspäin. Nyt ”USA:n suosituimmaksi telakointiasemien brändiksi” itseään tituleeraava HYPER on lanseerannut sekä HyperJuice-laturin että varavirtalähteen, joiden kummankin maksimiteo on jo 245 wattia. Laitteet perustuvat nykytyyliin galliumnitridi-pohjaisiin GaN-komponentteihin.

USBC-liitäntäiset virtalähteet saivat alkunsa Indiegogo-joukkorahoituskampanjan kautta. Siinä Hyper keräri yli miljoona dollaria yli 5000 lahjoittajalta.

Kampanjan myötä yhtiö toteutti maailman ensimmäisen ja pienimmän 245 watin pöytälaturin. Pieni juju laturissa on. Maksimiteho on 245 wattia, mutta koska laitteet eivät tue USB PD 3.1 -standardia (Power Delivery), ei kokotehoa ole saatavilla yhdelle laitteelle. Sen sijaan neljästä portista voidaan ladata neljää läppäriä 60 watin teholla. Toinen tapa on ladata kahta suurempaa laitetta 100 watin teholla.

Yhtään hullumpi laite ei ole myöskään 100 wattitunnin ja 27 000 milliampeeritunnin varavirtayksikkö. Siinä on kaksi 100 watin USBC-lähtöä ja kaksi 65 watin lähtöä. Samanaikaisesti onnistuu siis varavirran syöttö neljään laitteeseen. Erillinen näyttö näyttää kunkin portin lataustilan.

245 watin pöytälaturi maksaa 199,99 dollaria ja varavirtalaite 249,99 dollaria.