Kotimainen Abloy Oy tuo Suomen markkinoille uuden avaimettoman kulunhallintaratkaisun. Cumulus-ratkaisu soveltuu erityisesti ammattikäyttöön toimitiloissa ja julkisissa sekä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kohteissa. Yrityksistä 39 prosenttia suunnittelee vaihtavansa perinteiset kulkutunnisteet mobiiliavaimiin. Energiayhtiö Helenillä on jo ratkaisu käytössään.

EU on osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaansa laatinut ehdotuksen, joka määrittää vähimmäisvaatimukset älypuhelimien ja tablettien akuille. Valmistajien pitää toimittaa monia varaosia vähintään viisi vuotta laitteen myyntiin tuomisen jälkeen. Akuissa tämä tarkoittaa tiukkoja vaatimuksia.

Suomen hallitus on linjannut, että TKI- eli tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat 4 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2030. Tavoite on äärimmäisen kova, eikä sen saavuttaminen tällä hetkellä näytä todennäköiseltä. Asiaa ruodittiin Business Finlandin seminaarissa tällä viikolla.

Valtion ensi vuoden talousarviota päivitettiin eilen erityisesti nousseiden sähkönhintojen takia, mutta valmis budjetti pitää sisällään kaiken muunkin investoinnin. VTT sai esimerkiksi ensi vuodelle 5,7 miljoonaa euron erityisavustuksen kvanttitietokoneen hankintaan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin.

USB-väylän 4-versio on vasta ehtinyt rajoitetusti markkinoilla oleviin laitteisiin, mutta tekniikkaa hallinnoiva USB Promoter Group on esitellyt jo väylän 2.0-version. Sen myötä USB4-linkkien datanopeus C-tyypin liitännän läpi kasvaa kaksinkertaiseksi eli 80 gigabittiin sekunnissa.

HMD Global esittelee huomenna alkavilla Berliinin IFA-messuilla kolme uutta älypuhelinta. Uutuuksista Nokia X30 5G ja Nokia G60 5G on tehty kestäviksi ja lisäksi puhelinten valmistuksessa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja kestäviä ratkaisuja. X30:n jonka runko on valmistettu 100 % kierrätetystä alumiinista ja 65 % kierrätetystä muovista.

Autolatureita on ollut tarjolla iät ja ajat, mutta niiden teho on ollut pieni. Usein lataus jaksaa juuri ja juuri pitää laitteen hengissä, jos sillä tekee jotain navigointia raskaampaa. Nyt OnePlus on esitellyt autolaturin, joka lataa OnePlussan uudempia puhelimia jopa 80 watin teholla.

Tietoturvayhtiö Trend Micro on julkistanut tietoturvaraporttinsa vuoden ensimmäiseltä puoliskolta. Yksi raportin ennusteista sanoo, että kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä tehtailevat verkkorikolliset kohdistavat tulevina vuosina iskujaan Linux-palvelimiin ja sulautettuihin järjestelmiin aiempaa enemmän.

Softbankin omistama Arm hallitsee älypuhelimien markkinoita suvereenisti. Jokaisesta puhelinprosessorista maksetaan käytännössä sille rojalteja. Nyt Arm on haastanut Qualcommin oikeuteen lisenssisopimuksen rikkomisesta. Syytös liittyy Qualcommin vuodentakaiseen Nuvia-yrityskauppaan.

Helvar on esitellyt uusia tuotteita, joilla voidaan yksilöllisesti säätää valaisimia järjestelmässä. Ratkaisu perustuu uusiin DALI-datansiirtoa tukeviin 32XTR-Tracksensor -antureihin, jotka voidaan asentaa suoraan valaistuskiskoon.