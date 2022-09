Luulitko, että uudet kännykkälaturit ovat nopeita? Seuraava aalto on jo tulossa

Tämän hetken nopeimmat kännykkälaturit tuntuvat jo uskomattomilta. Esimerkiksi OnePlus 10Tn 150 watin laturi täyttää akun tyhjästä van 19 minuutissa. Tämä ei kuitenkaan ole mitään verrattuna siihen, mitä latureissa on tulossa.

Galliumnitridi- eli GaN-pohjaisten tehopiirien pioneeri on esitellyt markkinoiden ensimmäiset puolisiltatopologian (Half-Bridge) GaNSense-tehopiirit. Nämä puolisiltasirut mahdollistavat uuden tason MHz:n kytkentätaajuuksilla ja vähentävät samalla dramaattisesti järjestelmän kustannuksia ja monimutkaisuutta verrattuna olemassa oleviin erillisratkaisuihin.

GaNSense-puolisiltapiireille on integroitu kaksi GaN-fettiä, joissa on käyttö, ohjaus, tunnistus, autonominen suojaus ja eristys. Kyse on yhden komponentin tehopiiristä, joka vähentää tarvittavaa komponenttien määrää ja ratkaisun koko yli 60 prosenttia verrattuna olemassa oleviin erillispiiriratkaisuihin. Tämä pienentää järjestelmän kustannuksia, kokoa, painoa ja monimutkaisuutta.

Integroitu GaNSense-tekniikka mahdollistaa ennennäkemättömän autonomisen suojan lisäämään luotettavuutta ja kestävyyttä yhdistettynä häviöttömään virrantunnistukseen tehokkuuden ja energiansäästön parantamiseksi. Yhden sirun ratkaisun ansiosta päästään eroon myös piirien loishäiriöt ja viiveet, mikä tekee megahertsitason tehokytkennästä todellisuutta laajalle valikoimalle AC-DC-tehotopologioita.

GaNSense-puolisiltapiireillä odotetaan olevan merkittävä vaikutus kaikilla Navitas-kohdemarkkinoilla, mukaan lukien mobiilipikalaturit, kuluttajavirtasovittimet, datakeskusten virtalähteet, aurinkoinvertterit, energian varastointi ja sähköautosovellukset.

Navitasin toimitusjohtaja Gene Sheridan kutsuu uusia piirejä tehokomponenttien toiseksi vallankumoukseksi. - Ensimmäinen vallankumous tapahtui 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa, kun bipolaariset transistorit korvattiin pii-MOSFETeillä. Nyt uutuuspiirimme edustavat toista vallankumousta, jossa kytkentätaajuutta ja tehokkuutta voidaan kasvattaa valtavasti ja järjestelmän kokoa ja kustannuksia pienentää merkittävästi.

Alkuperäiset GaNFast-piirit mahdollistivat tehopiirien taajuuden kasvattamisen 50-60 kilohertsistä 200-500 kilohertsiin, ja nyt GaNSense-puolisillat nostavat nämä edut megahertsiluokkaan. Ensimmäinen piiriperhe koostuu NV6247-sirusta, jonka jännite on 650 V, 160 mOhmia (kaksoisjännite) ja NV6245C-piiristä. Molemmat ovat saatavilla standardeissa 6 x 8 millimetrin PQFN-koteloissa.