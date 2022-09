Litium ei tule riittämään sähköautoihin

Sähköautoilu pelastaa ison maailmasta, tuntuu moni ajattelevan. Mutta viime vuonna maailmassa oli hieman yli 1,4 miljardia ajoneuvoa, joista noin puoli prosenttia kulki sähköllä. Jos kaikkien autojen voimalähde pitäisi vaihtaa fossiilisista sähköön, litium ei tule riittämään.

Litium on erinomainen materiaali kevyen akun tai akuston toteuttamiseen. Se on kevyin metalli, jonka sähkökemiallinen potentiaali on suurin. Näin ollen litiumilla voidaan toteuttaa suuria energia- ja tehotiheyksiä.

Litiumakuissa käytetään materiaalina eniten litiumkarbonaattia, sen jälkeen litiumhydroksidia ja litiumbromidia. Litiumpitoisuudet näissä ovat korkeimmillaankin vain 1,6 prosenttia, joten niitä tarvitsee louhia valtavia määriä.

Vuonna 2019 litiumtuotannon määräksi arvioitiin globaalisti 77 000 tonnia. Eniten litiumia tuotettiin Australiassa, jonka kaivoksista tuli 55 prosenttia kaikesta litiumista. Chilen osuus oli 23 prosenttia ja Kiinan 10 prosenttia. Jotta raaka-aineet riittävät kaikkiin tuleviin akkuihin, täytyy kaivontoiminnan kasvaa todennäköisesti monisatakertaiseksi.

Ongelma on se, että tunnetut litiumvarannot riittävät vajaan yhden sähköautopolven tarpeisiin. Tämän takia uusia varantoja halutaan käyttää mahdollisimman nopeasti. Euroopassa on tällä hetkellä kaksi merkittävää litium-kaivoshanketta, toinen Itävallassa ja toinen Suomessa Kaustisilla. Muita hankkeita on Saksassa, Iso-Britanniassa, Tshekissä, Espanjassa ja Serbiassa.

Suomessa Kaististen hankkeen takana on Keliber Oy. Sen rahoitus näyttäisi tuoreiden uutisten mukaan olevan nyt kunnossa, jotta kaivoksessa päästään tuotantoon asti. Eteläafrikkalainen Sibanye Stillwater Limited osti kesällä suunnatulla annilla lisää Keliberin osakkeita ja tämän jälkeen Sibanye Stillwater omistaa yrityksestä hieman yli puolet.

Keliber sai elokuussa avilta ympäristöluvan tulevalle tehtaalleen, joten siltäkin osin hanke pääsee nyt etenemään. Yhtiö on aiemmin kertonut toivovansa, että litiummalmin louhinta ja metallin tuotanto päästään aloittamaan vuoden 2024 aikana.

Liikenteen - ja monen muun sektorin - sähköistyminen tarkoittaa nyt, että litiumiin panostetaan valtavia summia rahaa. Metalliesiintymiä haetaan kissojen ja koirien kanssa. Silti voi olla, että kyse on siirtymäkauden akkutekniikasta. 10-20 vuoden kuluttua sähköautojen akustojen täytyy todennäköisesti perustua johonkin muuhun, kuin litiumpohjaiseen kemiaan.

Kuva: Keliber Oy

Lähteet: GTK:n julkaisemat tutkimukset (löytyvät researchgate.netistä), Keliber Oy:n tiedotteet