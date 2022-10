Ericsson: Open RAN sisältää edelleen ongelmia

Ericssonin Pohjois-Amerikan teknologiajohtaja Mike Murphy kertoo Mobile World Liven haastattelussa, ettei avoimella 5G-tekniikalla eli Open RANilla päästä merkittäviin parannuksiin verkkojen suorituskyvyssä tai kustannuksissa. - Itse asiassa eri Open RAN- ja klassisten verkkojen välillä on vain kasvanut, Murphy sanoo.

Murphyllä on pitkä Nokia-tausta. Ennen siirtymistään Ericssonin leipiin reilu vuosi sitten hän työskenteli lähes kolme vuotta Nokia teknologiajohtajana Yhdysvalloissa ja sitä ennen vuosikausia Nokian verkkopuolen eli vanhan NSN:n teknologiajohdossa.

Avoimia radioverkkoja perustellaan usein sillä, että verkon eri osien rakentaminen eri valmistajien laitteista tuo saman kapasiteetin edullisemmin kustannuksin, kuin ns. perinteisissä verkoissa, joissa kaikki verkon osat tulee yhdeltä toimittajalta. Open RAN voidaan karkeasti nähdä varsin amerikkalaisena projektina, jossa markkinoita ei haluta antaa vain Nokian, Ericssonin ja Samsungin temmellyskentäksi.

Miksi Open RAN sitten ei ole edullisempi? Murphyn mukaan syitä on useita. Esimerkiksi hän nostaa sen, että IT-järjestelmien - joihin Open RAN-verkkojen laskenta perustuu - toimintalämpötila on kapeampi kuin perinteisissä tietoliikennelaitteissa, joten ehkäpä Open RAN -tukiasemia joudutaan lisäjäähdyttämään. Tämä tekee verkon toteuttamisesta kalliimpaa.

Yksi ongelma on FPGA-piirien laaja käyttö Open RAN -toteutuksissa. FPGA on kallis ja paljon tehoa kuluttava piiritekniikka, mistä Nokiakin kärsi räätälöityjen ReefShark-piirien myöhästyessä. ASIC-toteutus on aina kustannustehokkaampi ratkaisu suuremmissa volyymeissä ja Open RAN -toteutuksiin on vasta viime aikoina alkanut tulla mitään ASIC-piirejä muistuttavia ratkaisuja.

Moni kuitenkin uskoo avoimiin verkkoihin. Esimerkiksi tutkimuslaitos Dell´Oro arvioi, että vuoteen 2026 mennessä 15 prosenttia RAN-verkoista perustuisi Open RAN -määrityksiin. Aasiassa osuus voisi olla jopa 40 prosenttia.

Toinen markkinaa muuttava tekniikka on virtualisoitu RAN eli vRAN, jossa verkon toimintoja ja laskentaa viedään pilveen. sen osuuden Dell´Oro arvioi kasvavan 5-10 prosenttiin RAN-markkinoista vuoteen 2026 mennessä.

Näin iso osa markkinoista kuuluu jatkossakin klassisille toteutuksille, jotka perustuvat Nokian ja Ericssonin tukiasemalaitteisiin.

Mike Murphyn Haastattelun voi katsoa täällä.