Liikettä aistitaan yhä pienemmällä virralla

Pienet MEMS-liiketunnistimet ovat kaikkialla ympärillämme. Ne helpottavat kuluttajatuotteiden käyttöä ja parantavat älypuhelimiemme ja muiden laitteiden vuorovaikutusta kanssamme. Nämä anturit ovat tarkkoja, kompakteja ja energiatehokkaita, mutta tähän asti ne ovat olleet monimutkaisia ​​perussovelluksissa. Tätä ongelmaa Bosch Sensortech helpottaa uudella anturillaan.

BMI323 on edullinen liikkeentunnistuksen eli inertiamittauksen komponentti, jossa on erinomainen suorituskyky. Anturi pitää sisällään aiempaa enemmän integroituja ominaisuuksia, joten laitteiden kehitykseen kuluva aika lyhenee, Bosch lupaa.

BMI323-anturi on tarkoitettu tavallisiin kuluttajatuotteisiin, kuten leluihin, peliohjaimiin, kaukosäätimiin, erilaisiin puettaviin laitteisiin, kuntomittareihin, älykelloihin sekä tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Edeltäjänsä BMI160:n tavoin uusi BMI323 on yleiskäyttöinen, pienitehoinen anturi, joka yhdistää tarkan kiihtyvyyden ja kulmanopeuden (gyroskooppisen) mittauksen älykkäisiin integroituihin toimintoihin, jotka laukaisevat liikkeen. Anturi sisältää valmiiksi Bosch Sensortecin plug-and-play-askellaskuriohjelmiston, joten asiakkaiden ei tarvitse käyttää aikaa omien algoritmien kehittämiseen. Muita ominaisuuksia ovat liiketunnistus, joka voi kytkeä alijärjestelmät päälle tai pois päältä, kun laite, kuten television kaukosäädin, lasketaan alas tai nostetaan ylös, mikä vähentää kokonaisvirrankulutusta.

BMI160:een verrattuna BMI323 tarjoaa paremman kiihtyvyysmittarin suorituskyvyn ja pienemmän virrankulutuksen. Korkean suorituskyvyn tilassa, jossa käytetään sekä gyroskooppia että kiihtyvyysmittaria, BMI323:n virrankulutus on 790 mikroampeeria. Tämä on lähes 15 prosenttia vähemmän kuin BMI160:n 925 µA:n virrankulutus.

6-akselisessa BMI323:ssa on itsekalibroituva 16-bittinen 3-akselinen gyroskooppi, 16-bittinen 3-askelinen kiihtyvyysanturi ja 16-bittinen digitaalinen lämpötila-anturi, jota on sijoitettu pienikokoiseen 2,5 x 3,0 x 0,83 millimetrin 14-nastaiseen LGA-koteloon. BMI323 on ensimmäinen Bosch Sensortecin julkistama liikeanturi, joka tukee uutta I3C-liitäntää vanhojen I2C- ja SPI-liitäntöjen lisäksi.

Lisätietoja BMI323-anturista täällä.