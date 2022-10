Bluetooth nyt helposti laitteeseen

Langattomasta yhteydestä on tullut pakollinen ominaisuus monille tuotteille, mutta se lisää usein järjestelmän suunnittelun kustannuksia ja monimutkaisuutta. Microchip Technology on esitellyt ensimmäisen Arm Cortex-M4F-pohjaisen PIC-ohjainperheensä, joka ratkaisee tämän ongelman integroimalla Bluetooth Low Energy -toiminnot suoraan yhteen järjestelmän peruskomponenteista.

PIC32CX-BZ2-tuoteperhe sisältää järjestelmäpiirejä sekä globaalisti valmiita, sertifioituja RF- moduuleja. BLE-toimintojen lisäksi perheeseen kuuluvat Zigbee-pinot ja OTA-päivitysominaisuudet (Over the Air).

Laitteiston ominaisuuksiin kuuluvat 12-bittinen AD-muunnin, useat ajastimet/laskurit ohjauskanaville (TCC), sisäänrakennettu salausprosessori ja laaja valikoima kosketusliitäntöjä, sekä CAN-, anturi-, näyttö- ja muut oheislaitteet. Ohjainten 1 megatavun Flash-muistissa on tilaa suurille sovelluskoodeille, langattomille moniprotokollapinoille ja OTA-päivityksille. AEC-Q100 luokan 1 hyväksynnät antavat ohjaimille käyttömahdollisuuksia aina 125 asteen lämptiloissa.

PIC32CX-BZ2-perhe yksinkertaistaa kehitystä Microchipin 32-bittisen MPLAB Harmony -ohjelmistokehitysalustan avulla. MPLAB Code Configurator -integroinnin avulla kehittäjät voivat nopeasti aloittaa prototyyppien valmistuksen PIC32CX-BZ2-perheellä luomalla koodia automaattisesti vedä ja pudota -tyyliin.

Lukuisia sovelluskoodiesimerkkejä isännöidään GitHubissa, ja ne on linkitetty MPLAB Code Configuratorin ja MPLAB Discoverin kautta. RF-suunnittelua PIC32CX-BZ2 SoC:illa on yksinkertaistettu ekosysteemin referenssisuunnittelupakettien ja langattomien suunnittelun tarkistuspalvelujen avulla. Asiakkaat, joilla on vähän tai ei ollenkaan RF-asiantuntemusta, voivat hyötyä Microchipin WBZ451-moduuleista, jotka on esisertifioitu useiden määräysten mukaisesti ympäri maailmaa ja joissa on optimoitu sisäänrakennettu RF-suunnittelu.