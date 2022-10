Bittiumin turvapuhelin Ruotsiin viranomaiskäyttöön

Oululainen Bittium toimittaa ruotsalaiselle Tutukselle tietoturvallisia Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimia. Toimitus on jatkoa yritysten väliselle aiemmalle yhteistyölle. Siinä kehitettiin korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu, jossa yhdistyy Bittiumin tietoturvallinen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelinalusta ja Ruotsin valtion hyväksymä Tutuksen salausratkaisu.

Tutus Data AB on sertifioitujen verkkosalausratkaisujen asiantuntija ja pääasiallinen Ruotsin valtion hyväksymien ja sertifioitujen IT-tietoturvatuotteiden toimittaja Ruotsissa. Tutus toimittaa tämän erityisesti kriittisen viestinnän välineeksi ja liikkuvaan ympäristöön suunnitellun mobiiliratkaisun merkittävälle ruotsalaiselle viranomaiselle. Laitteet toimitetaan loppuasiakkaalle vielä vuoden 2022 aikana.

Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja Jari Sankalan mukaan valtioilla on tyypillisesti on käytössä oman maan hyväksymät salausratkaisut, ja Bittiumin tarjontaan kuuluu myös alustatason tietoturva partnereille. - Tämä yhteistyö on loistava esimerkki siitä, kuinka kohdevaltion hyväksymä salausratkaisu yhdistetään Bittiumin tietoturvalliseen älypuhelinalustaan, Sankala kehuu.

Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelin on täysin Suomessa suunniteltu ja valmistettu, ja Bittium takaa valvotun ja turvallisen puhelinten valmistus- ja toimitusketjun asiakkaille. Myös puhelimessa käytetyt komponentti- ja ohjelmistoratkaisut ovat viranomaisasiakkaiden auditoitavissa. Viranomaiskäyttöön suunnitellun puhelimen saatavuus ja käyttöikä ovat normaaleja älypuhelimia merkittävästi pidempiä ja tietoturvapäivitysten saatavuus huomattavasti parempi.

Puhelimen ainutlaatuisiin sisäänrakennettuihin tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat muun muassa lukuisat salaukseen ja tunnistukseen liittyvät ominaisuudet, luvattoman laitteeseen kajoamisen tunnistava tietoturva-alusta sekä yksityisyyskytkin, jolla voi yhdellä napin painalluksella kytkeä pois käytöstä mikrofonit, kameran, Bluetooth-yhteyden, ja pienentää anturin tehoa.