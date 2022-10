Harjattoman moottorin ohjaus yhdelle sirulle

Onsemi on esitellyt uuden ohjainperheen harjattomien suurjännitemoottorien säätöön. EcoSPIN-ohjaimet yksinkertaistavat ohjausjärjestelmien kehittämistä yhdistämällä ohjaus- ja ajuritoiminnot yhdeksi SiP-piiriksi eli järjestelmäksi samassa kotelossa.

Ensimmäinen ecoSpin-perheeseen lanseerattava piiri on ECS640A, joka on kolmivaiheinen harjaton DC-moottoriohjain. Se on suunniteltu luotettavaan suurjännitekäyttöön 600 volttiin asti. Pienikokoisessa ECS640A:ssa on luotettava porttiohjain, Arm Cortex-M0+ -mikro-ohjain, kolme anturivahvistinta, kolme bootstrap-diodia. Piiri tukee sekä anturoituja että anturittomia moottorin ohjausarkkitehtuureja.

Integroitu ratkaisu lyhentää laitteiden markkinoilletuloaikaa vähentämällä suunnittelusyklien määrää. - Luotettavuutta parannetaan korvaamalla monia suurempia, monimutkaisempia laitteita ja samalla pienentämällä piirilevyn reititysaluetta noin 20 prosenttia aiempaan verrattuna, sanoo onsemin Industrial Solutions ryhmän johtaja Michel De Mey.

Koko moottorinohjaus sopii 10 x 13 millimetrin koteloon. Suorituskyvyn optimoimiseksi ECS640A tukee perinteisiä moottorin ohjaustekniikoita.

