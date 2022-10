Kameroilla tehdään nyt paljon rahaa

Älypuhelin ja uudet autot ovat pääsyyllisiä siihen, että kameramoduulien myynti kasvaa niin kovaa vauhtia. Vuonna 2027 niitä myydään jo 60,2 miljardilla dollarilla, arvioi ranskalainen tutkimuslaitos Yole Developpement.

Luku on massiivinen, kun ottaa huomioon, että viime vuonna markkina putosi 5,9 prosenttia 35,9 miljardiin dollariin. Pandemian aikana talous sakkasi, eikä uusia älypuhelimia ostettu entiseen tapaan. Nyt buumi on kuitenkin palaamassa.

Uudesta noususta pääsee nauttimaan koko toimitusketju. Osa yrityksistä kokoonpanee moduuleja, osa valmistaa kamerapiirejä, linssejä ja erilaisia automaattitarkennuksen ja optisen vakauttamisen ratkaisuja.

Suurimmilla valmistajilla on suurimmat asiakkaat. Esimerkiksi LG Innotek ylitti viime vuonna 10 miljardin dollarin liikevaihdon pääasiassa siitä syystä, että se toimittaa kameramoduulit Applelle. Ofilm on aivan yhtä pätevä moduulien valmistaja, mutta se kärsii pääasiakkaansa eli Huawein kaupparajoituksista.

Kuva-antureissa kilpailu on kovenemassa. Vanhoja menestyjiä ovat Sony, Samsung, Omnivision ja STMicroelectronics. Niitä ovat haastamassa GalaxyCore, Onsemi, SK Hynix, and SmartSens. Linsseissä Largan ja Sunny Optical hallitsevat yli 50 prosenttia markkinoista. Automaattitarkennukseen on tosin tulossa uusia yrittäjiä.

Teknisesti kamerat menevät edelleen eteenpäin. Kennoissa tulossa ovat rakenteet, jotka yhdistävät 7 tai 8 pikselin informaation yhdeksi. Yolen mukaan myös 9 pikselin tekniikka on tulollaan. Autofokuksessa ja optisessa kuvanvakautuksessa yleistymässä ovat MEMS-pohjaiset piirit.