Mullistavaa sähköauton akkua saa alkaa valmistaa

Kerroimme puolitoista kuukautta sitten Harvardin yliopiston materiaalitieteiden laitoksella tehdystä akkuinnovaatiosta, joka lupaa tuoda selvästi nykyistä nopeammin latautuvat turvalliset akut markkinoille 3-5 vuodessa. Nyt Adden Technology on saanut yliopistolta lisenssin, jonka avulla tekniikka voidaan kaupallistaa.

Addenin akku eroaa nykyisistä litiumakuista siten, että siinä ei käytetä nestemäistä elektrolyyttiä. Näiden ns. kiinteiden akkujen uskotaan ratkaisevan monia akkutekniikan ongelmia: ne ovat turvallisempia ja latautuvat huomattavasti nopeammin.

Kiinteiden akkujen ongelma on ollut heikko kestävyys. Litium-metalli-anodiin on taipumus kertyä dendriittejä, eräänlaisia viiksiä, jotka ajan myötä tunkeutuvat elektrolyytistä katodiin. Adden ratkaisi ongelman uudenlaisella materiaalilla ja rakenteella, eikä dendriittejä enää ilmaannu.

Tällä hetkellä Adden on kehittänyt nappipariston prototyypin. Sitä on onnistuneesti ladattu 10 000 kertaa ilman ongelmia. Akun kehitysprojektia on johtanut apulaisprofessori Xin Li, jonka johdolla myös perustettiin spinoff-yritys Adden Technology. Alkuvaiheessa tavoitteena oli kämmenen kokoinen akku, mutta sen skaalaamiseen suurempaan ei ole Xin Lin mukaan mitään esteitä.

Toistaiseksi Adden on kehittänyt tekniikalla nappipariston prototyypin. Sitä on onnistuneesti ladattu 10 000 kertaa ilman ongelmia. Tämä riittäisi päivittäiseen lataamiseen yli 27 vuodeksi.