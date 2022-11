Suomen tieliikenteen päästöt halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on päätetty monia keinoja, kuten esimerkiksi jakeluvelvoitteen nostaminen sekä sähköauton ostajille suunnattu tuki. Viime vuonna päästöt vähentyivät, mutta poliittisten päätösten vaikutus kehitykseen on ollut marginaalinen.

IoT-datan määrä mobiiliverkoissa tulee kasvamaan voimakkaasti vuoteen 2030 saakka, arvioi Strategy Analytics. Tämä perustuu ennen kaikkea kesällä hyväksyttyyn uuteen 5G-standardiin, joka tunnetaan nimellä RedCap.

Suomalainen hiilinanomateriaalia kehittävä Canatu kertoo tänään päättävänsä 18 miljoonan euron rahoituskierroksen. Vuodesta 2008 lähtien yhteensä 74 miljoonaa euroa rahoitusta keränneen yrityksen toimitusjohtaja Juha Kokkonen näkee, että uuden rahoituksen myötä suomalainen hiilinanoputki laajenee käyttöön monilla uusilla elektroniikan alueilla.

VTT:n HELMI-kvanttitietokone on yhdistetty Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n isännöimään yleiseurooppalaiseen LUMI-supertietokoneeseen. Supertietokoneen ja yleiskäyttöisen kvanttitietokoneen muodostama kokonaisuus avataan tutkijoille nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa.

Kerroimme puolitoista kuukautta sitten Harvardin yliopiston materiaalitieteiden laitoksella tehdystä akkuinnovaatiosta, joka lupaa tuoda selvästi nykyistä nopeammin latautuvat turvalliset akut markkinoille 3-5 vuodessa. Nyt Adden Technology on saanut yliopistolta lisenssin, jonka avulla tekniikka voidaan kaupallistaa.

TIOBE-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota verkkohakujen perusteella. Listalla Python, Java, C ja C++ ovat muodostaneet neljän kärjen jo jonkin aikaa. Näiden kielten suosio on omassa luokassaan ja ero muihin näyttää vain kasvavan.

Kiinteistöihin asennettavia sähköauton peruslatauslaitteita myytiin vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 21 139 kappaletta, mikä on 37 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sähköteknisen kaupan liiton (STK) tilasto kertoo, että peruslatauksen suurin teholuokka 22 kW vastaa kasvusta 14 893 laitteellaan.

RISC-V-pohjaisten suunnitteliújen yleistyessä myös kehittäjien työkalujen tarjonta monipuolistuu nopeaa vauhtia. Nyt saksalainen SEGGER on esitellyt USB 3.0 -pohjaisen virheenjäljityksen (trace) työkalun SiFiven RISC-V-prosessorien koodille.

Infineon Technologies kertoo on julkistanut markkinoiden tähän asti tiheimpien ferrosähköisten F--RAM-muistien kaupallisten toimitusten aloittamisen. 8 ja 16 megabitin EXCELON-piirit vastaavat suorituskyvyltään seuraavan sukupolven auto- ja teollisuusjärjestelmien haihtumattomiin tiedonkeruuvaatimuksiin ja auttavat estämään tietojen häviämisen ankarissa käyttöympäristöissä.

Älypuhelin ja uudet autot ovat pääsyyllisiä siihen, että kameramoduulien myynti kasvaa niin kovaa vauhtia. Vuonna 2027 niitä myydään jo 60,2 miljardilla dollarilla, arvioi ranskalainen tutkimuslaitos Yole Developpement.