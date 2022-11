Näyttöjen resoluutio ja värien toisto paranee koko ajan, mutta tärkeä ominaisuus on myös pinnan kyky estää heijastuksia erityisesti kirkkaassa valossa. Taiwanilaisen AUO:n kehittämä A.R.T-näyttötekniikka on nyt sertifioitu täysin heijastamattomaksi saksalaisen TÜV:n testeissä. A.R.T. tarkoittaa edistynyttä heijastamatonta tekniikkaa (advanced reflectionledd technoogy). Paneeleita käyttävät jo kaupallisissa näytöissään esimerkiksi Acer ja BenQ.

Teknologiateollisuus esitteli tänään alan yritysten suhdannenäkymiä. Pääekonomisti Petteri Rautaporras maalasi synkkiä pilviä taivaalle, mutta ainakaan vielä alamäki ei ole alkanut. Esimerkiksi elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskannan arvo kasvoivat kolmannella neljänneksellä.

Nopeita liitäntäratkaisuja kehittävä saksalainen Inova Semiconductor katsoo, etteivät nyt tarjolla olevat ratkaisut riitä kattamaan tulevien verkottuneiden autojen datatarpeita. Siksi se esittelee Electronica-messuilla Münchenissä uutta ADXpress-väylää. Se tuo autoihin jopa 30 gigabittiä sekunnissa siirtävän datanverkon.

Teollisuuden sulautettujen ratkaisujen kärkinimiin kuuluva Kontron on esitellyt Raspberry Pi 4 -korttitietokoneeseen perustuvan ohjelmoitavan PiXtend Pi 4 -logiikkaohjaimen. KOntron esittelee uutuutta SPS 2022 -messuilla.

SiFive on yksi avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvien suoritinytimien kehittäjien kärkinimistä. Nyt yhtiö on esitellyt kaksi uutta ydintä, jotka sopivat erityisesti puettaviin laitteisiin. Aivan kännykkäprosessoreja SiFiven ytimillä ei vielä tehdä, mutta sekään aika ei ole enää kaukana.

Ensimmäinen tekstiviesti lähetettiin lähes 30 vuotta sitten 3. joulukuuta 1992 Isossa-Britanniassa. Kuluttajien lähettämisen SMS-viestien määrä ei enää ole niin suuri, mutta tekniikalla onedelleen vahva asema yritysviestinnässä. Suomalaisen tekstiviestipalvelu Quriirin tilastojen mukaan yritysten lähettämien viestien määrä on viime vuosina kasvanut noin 30 prosenttia vuodessa.

Ammattielektroniikan ”olympialaiset” eli Electronica järjestetään normaalisti neljän vuoden tauon jälkeen parin viikon kuluttua. Yritykset ovat jo aloittaneet uusien tuotteiden vyöryn. Moni julkistus on ajoitettu nimenomaan Münchenin messuille.

NXP on esitellyt kaksi uutta vähävirtaista mikro-ohjainta, joille on integroitu alan ensimmäinen neuroverkkoprosessori. MCX N -ohjainten on tarkoitus tuoda verkon reunalle suorituskykyä, joka muuntaa datan älykkyydeksi.

Reaaliaikaisuuteen yltävä 5G-viestintä ja vankat reunapalvelimet kiihdyttävät teollisuuden digitalisointia. Uudet COM-HPC-standardin mukaiset palvelinmoduulit ruokkivat tätä kehitystä poikkeuksellisen kestävän rakenteensa ansiosta. Se mahdollistaa käytön myös ilmastoitujen datakeskusten ulkopuolella tehdassalien ankarissa tuotanto-oloissa ja haastavissa ulkoympäristöissä.

Isoa osaa internet-liikenteestä salaavassa OpenSSL-kirjastossa raportoitiin viikko sitten kriittinen haavoittuvuus. OpenSSL-projekti sai eilen jakoon päivitysversion 3.0.7. Tiettävästi haavoittuvuutta ei ehditty hyödyntää millään tavalla.