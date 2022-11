Aalto-yliopiston tutkijat kehittävät laitetta, joka tukee raittiutta yhdessä muiden hoitojen, kuten psykososiaalisen ja lääkehoidon rinnalla. laite on ranneke, jonka alkoholin himoa mahdollisesti hillitsevä vaikutus perustuu ihon miellyttävään kosketukseen, joka aktivoi ihossa olevia C-taktiileiksi kutsuttuja hermoratoja.

Robotteja käytetään yhä enemmän suorittamaan tehtäviä, joita me ihmiset pidämme tylsinä, vaarallisina tai likaisina. Robottipölynimurit auttavat meitä siivoamaan taloa, robottiruohonleikkurit pitävät ruohon siistinä ja siistinä. Samoin ajoapu on kehittynyt nopeasti ja automatisoidut ajoneuvot näkyvät yhä useammin kaduilla – tosin mukana on aina kuljettaja turvallisuussyistä.

ETN:n uusi ETNdigi-erikoislehti on ilmestynyt. Lehdessä on kattaus uutisia ja artikkeleita eri alueilta. Tuttuun tapaan lehden anti on luettavissa ilmaiseksi. Artikkelien tekniikoita esitellään laajasti Electronica-messuilla Münchenissä vajaan parin viikon kuluttua. Esimerkiksi Microchipin artikkelissa kerrotaan, miten 8- ja 16-bittisiä mikro-ohjaimia voi käyttää helpottamaan 32-bittisen pääprosessorin resurssienkäyttöä. Tämä parantaa 32-bittisen prosessorin luotettavuutta, vähentää muistin käyttöä ja parantaa koko järjestelmän energiatehokkuutta.

Python on jo pitkään ollut koodarien suosikki. Tähän on monia syitä, kuten syntaksin yksinkertaisuus ja joustavuus. Mutta kieli on tunnetusti hidas: yksinkertaisissakin laskentaprojekteissa kymmeniä, jopa satoja kertoja C:tä hitaampaa. Tätä eroa halutaan nyt pienemmäksi.

Euroopan suurin koodaustapahtuma järjestetään viikonloppuna Espoossa. 10 000 euron pääpalkinnosta kisaa yli 1300 koodaria. Junction on Euroopan suurin hackathon-tapahtuma, joka palaa livetapahtumaksi kahden koronavuoden jälkeen. Ulkomailta Junctioniin odotetaan yli 600 osallistujaa.

Aalto-yliopiston toukokuun lopulla avaruuteen lähettämä tiedesatelliitti Foresail-1 on menetetty. Satelliitin rakentamista vetänyt apulaisprofessori Jaan Praks valittelee takaiskua, mutta sanoo, että uusi satelliitti on jo työn alla. Siihen tehdään parannuksia muassa tehojärjestelmiin ja ongelmatilanteiden ratkaisemisen mahdollistaviin järjestelmiin.

Tanskan teknisen yliopiston (DTU) ja göteborgilaisen Chalmersin teknisen yliopiston tutkijat julkistivat vähän aikaa sitten optisen piirin, jonka avulla rikottiin tiedonsiirron maailmannennätys. Kokeessa sirulla onnistuttiin siirtämään dataa 1,8 petabitin sekuntinopeudella. Yksi siru tuottaa yhdestä valonlähteestä 223 kanavaa.

Toshiba Electronics Europe on esitellyt MCU Motor Studion, joka yhdistää PC-pohjaiset suunnittelutyökalut, mikro-ohjainohjelmiston ja edullisen evaluointilaitteiston nopeuttamaan moottorinohjaussovellusten markkinoille tuomista. Rauta perustuu Toshiba TXZ+4A -mikro-ohjaimeen.

Näyttöjen resoluutio ja värien toisto paranee koko ajan, mutta tärkeä ominaisuus on myös pinnan kyky estää heijastuksia erityisesti kirkkaassa valossa. Taiwanilaisen AUO:n kehittämä A.R.T-näyttötekniikka on nyt sertifioitu täysin heijastamattomaksi saksalaisen TÜV:n testeissä. A.R.T. tarkoittaa edistynyttä heijastamatonta tekniikkaa (advanced reflectionledd technoogy). Paneeleita käyttävät jo kaupallisissa näytöissään esimerkiksi Acer ja BenQ.

Teknologiateollisuus esitteli tänään alan yritysten suhdannenäkymiä. Pääekonomisti Petteri Rautaporras maalasi synkkiä pilviä taivaalle, mutta ainakaan vielä alamäki ei ole alkanut. Esimerkiksi elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskannan arvo kasvoivat kolmannella neljänneksellä.