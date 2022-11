Eatonin kontti turvaa Tornion jättimäisen LNG-terminaalin sähkönsyötön

Torniossa Outokummun terästehtaan kyljessä on Pohjoismaiden suurin, yli 50 000 kuutiometrin nesteytetyn maakaasun eli LNG:n varasto. Sen keskeytymättömän sähkönsyötön varmistaa jatkossa Eatonin konttiin rakennettu varavirtaratkaisu.

Vuonna 2018 avattu terminaali on Outokummun ja SSAB:n terästehtaiden, EPV Energia -energiayhtiön ja Gasumin, Suomen kaasusektorin johtavan asiantuntijan, yhteishanke. Eräs suurimmista Manga Terminalin haasteista olivat ajoittaiset sähkökatkokset, jotka keskeyttivät maakaasun jakelun ja vaaransivat energiaa jatkuvasti tarvitsevien asiakkaiden toiminnan.

Eatonilla on vahva paikallinen maine räätälöityjen varavoimajärjestelmien kehittäjänä. Toimipaikan tilanpuutteen vuoksi Eaton ehdotti kahdesta kontista koostuvaa ratkaisua. Yhdessä kontissa on VRLA-akkuja käyttävä 1 200 kVA:n keskeytyksetön sähkönsyöttöratkaisu (UPS) Eaton Power Xpert 9395P, ja toisessa on AGCO:n valmistama 1 375 kVA:n dieselgeneraattori.

Avaimet käteen -periaatteella toimitettu UPSG-konttijärjestelmä pystyy tuottamaan valtakunnallisen sähköverkon toimintahäiriön sattuessa häiriötöntä varavirtaa yli kuuden tunnin ajan. Ratkaisu on helppo asentaa, sillä konteissa on tarvittavat kytkinlaitteet sekä hallintaohjelmisto. Manga Terminalin tehtäväksi jäikin vain kaapelien liittäminen.

UPSG kävi läpi laajan testausohjelman ennen käyttöönottoa. Testausohjelmaan kuuluivat muun muassa akkujen kapasiteettitesti, dieselgeneraattorin käynnistystesti sekä tehtaan hyväksyntätesti, laitoksen hyväksyntätesti ja teollisuusaluetesti. Tammikuusta 2022 asti käytössä ollut UPSG suojaa nyt Manga Terminalin kriittisiä toimintoja kellon ympäri ja pitää huolen, että yhtiön asiakkailla on mahdollisimman vähän käyttökatkoja.