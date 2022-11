Elektroniikan sopimusvalmistaja Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo aikoo jättää yhtiön vuoden 2023 loppuun mennessä. Petteri Jokitalo on johtanut Scanfiliä 1.4.2013 lähtien.

Tällä hetkellä Python, Java, C ja C++ ovat suosituimmat ohjelmointikielet. Mutta mikä on tilanne vuonna 2050? Tätä on vaikea ennustaa, mutta AnalyticsInsight on yrittänyt. Sen mukaan kärjessä jatkaa Python. Perustelujen mukaan Pythonin etu on monipuolisuus. Pythonilla voidaan toteuttaa yksinkertaisia ​​komentosarjoja tai kehittyneitä verkkosovelluksia. Python on helpottanut kehittäjien mahdollisuuksia käyttää erilaisia ​​ohjelmointityylejä. Sitä pidetään yhtenä helpoimmin opittavista ohjelmointikielistä.

Kvanttiuhka tarkoittaa, että kvanttitietokoneella voidaan murtaa kaikki nykyiset salaukset. Tämä tekisi pankkikorteista ja passeista ja kaikista digitaalisen allekirjoituksen vaativista ratkaisuista käyttökelvottomia. Saksalaistutkijat ovat nyt kehittäneet maailman ensimmäisen elektronisen passin, joka täyttää kvanttilaskennan aikakauden turvallisuusvaatimukset.

Autojen mikro-ohjaimissa tarvitaan yhä enemmän sulautettua muistia, kun niiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän suorituskykyä. Sulautetulla flashilla on kuitenkin ollut ongelmia skaalautua 28 nanometrin prosessia pienempään, joten Infineon vie ohjainten muistia pidemmälle RRAM- eli resistiivisellä RAM-muistilla.

Japanilainen Kyocera on kehittänyt uuden ohutkalvoprosessiteknologian ainutlaatuisten piisubstraattien valmistamiseksi GaN- eli galliumnitridipohjaisia mikrovalolähteitä varten. Työn tuloksena on saatu valmistettua maailman pienin laser, jonka pituus on alle 100 mikrometriä.

Lokakuussa Euroopassa rekisteröitiin 903 533 uutta ajoneuvoa. Määrä on 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lokakuun kasvu selittyy osittain Volkswagen-konsernin vahvalla tuloksella. Saksalaisvalmistaja myi 230 115 uutta autoa. 40 prosentin kasvu johtui pääasiassa Audista, Skodasta ja Cuprasta.

Liikkumisemme muuttuu sähköiseksi, se on varmaa. Mutta mikä akkutekniikka on tehokkain? Miltä akunhallintajärjestelmien pitäisi näyttää? Entä kierrätys tai akkujen uusi käyttöikä? Ja miten näitä asioita koskevat päätökset vaikuttavat markkinoilla olevien liiketoimintamalleihin?

Saksalaisen SEGGERin uusin Embedded Studion versio sisältää mukana tulevan ajonaikaisen C-kirjaston eli emRunin ja C++-kirjasto emRun++:n lähdekoodin ja on-demand -koontiversion. Kun kirjastojen lähdekoodit ovat mukana, pienenee sulautetun sovelluksen koodi noin puoleen ja sen asennusaika lyhenee 50 prosenttia.

STMicroelectronics on esitellyt MEMS-pohjaisen liikkeentunnistuspiirin, jota se kehuu markkinoiden älykkäimmäksi. LSM6DSV16X on ST:n 6-akselisen inertiamittausantureiden eli IMU-piirien lippulaiva, joka pitää sisällään vähävirtaisen anturifuusin, (SFLP, Sensor Fusion Low Power ), tekoälyn ja adaptiivisen itsekonfiguraation (ASC), jolla anturin tehonkulutus saadaan minimoitua.

Sveitsiläinen LEMO on laajentanut teollisuuden nopeiden liitinten valikoimaan. USB 2.0 päivittyy USB 3.1 -standardiin ja yksipariset Ethernet-liittimet tukemaan 10G Base-T4-standardia.