Musiikin jako langattomasti massoille onnistuu pienellä virralla

Android 13 tuo mukanaan mahdollisuuden jakaa omaa musiikkiaan Bluetoothille useille kuulijoille, jopa massoille. Sama toiminnallisuus on tulossa myös iOS-alustalle. Nyt uutta Bluetooth 5.3 -standardia ja sen sisältävää Auracast-tekniikkaa tukevia piirisarjoja alkaa tulla markkinoille.

Auracast on uusi brändinimi tekniikalle, joka tunnettiin aiemmin nimellä Audio Sharing. Sen avulla voidaan jakaa musiikkia muille linkin alueella olevilla. Jos esimerkiksi kuuntelee langattomia kuulokkeita älypuhelimella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneella, Auracastin avulla perheenjäsenet tai ystävät voivat liittyä lähetykseen omilla Auracast-yhteensopivilla Bluetooth-kuulokkeilla.

Nyt Android 13 alkaa pian vyöryä laajasti puhelimiin, joten NXP:n uusi NXH3675-piirisarja osuus hyvään saumaan. NXH3675 on erittäin integroitu, yksisiruinen 2,4 GHz lähetin-vastaanotin, joka on sertifioitu Bluetooth 5.3 LE -äänistandardin mukaisesti. Laitteen avulla kehittäjät voivat luoda innovatiivisia tuotteita Bluetooth-äänimaailmaan, jossa on ominaisuuksia, kuten korkealaatuinen äänensiirto, lähetysominaisuudet ja useita äänivirtoja ja datakanavia.

NXP:n optimoidun äänen suoratoistoprotokollan ansiosta laite tarjoaa erittäin alhaisen latenssin ja erittäin alhaisen virrankulutuksen edistyneisiin käyttötapauksiin. Kohdesovelluksia ovat pelikuulokkeet, kuulolaitteet, soundbarit ja TV-lähettimet sekä langattomat kuulokkeet, nappikuulokkeet, kaiuttimet ja mikrofonit.

Uutuuspiirisarja on sertifioitu Auracast-lähetyksellä, joka mahdollistaa luovan äänen jakamisen 2,4 GHz:n radiokaistalla. Piirin Arm Cortex-M0+ -ydintukee täysin joustavaa ohjelmistolinkkikerrosprotokollaa HCI-tasolle asti, mikä mahdollistaa monivirtasovellukset. Audiodataa pakataan ja puretaan LC3- ja LC3+-koodekeilla, mikä parantaa äänen laatua mahdollistamalla esimerkiksi EQ-säädön. Alhainen tehonkulutus pidentää samalla akun käyttöikää.

Lisätietoja piiristä löytyy täältä.