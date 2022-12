Huippuhyötysuhteen perovskiittikenno kaupalliseen käyttöön

Perovskiittikennot näyttävät ohittavan kalliimman piin aurinkokennojen materiaalina. Sveitsiläinen Meyer Burger aikoo tuoda kaupalliseksi kaksikerrosrakenteeseen perustuvan perovskiittikennon, jonka hyötysuhde on jo lähes 30 prosenttia.

Perovskiitit ovat puolijohtavien materiaalien luokka, jolla on erityinen kiteinen rakenne ja joilla on kiehtovia elektronisia ja optoelektronisia ominaisuuksia. Ne tekevät materiaalista houkuttelevan käytettäväksi laitteissa, jotka kanavoivat, havaitsevat tai ovat valon ohjaamia. Tällaisia ovat aurinkokennojen lisäksi optiset kuidut ja ledit.

Meyer Burger on kehittänyt omaa kennoaan yhteistyössä CSEM-tutkimuslaitoksen (Swiss Center for Electronics and Microtechnology), Berliinin Helmholz-keskuksen (HZB) ja Fraunhofer-instituutin aurinkoenergiajärjestelmien tutkimuskeskuksen kanssa. Jo nyt tuloksena on ollut 25 neliösentin kenno, jonka hyötysuhde on 29,6 prosenttia.

Meyer Burgerin mukaan kehitys menee nyt nopeasti eteenpäin ja kaupallinen perovskiittikenno, jonka hyötysuhde ylittää 30 prosenttia, on enää lyhyen matkan päässä.

Kumppaneista ZHB on yltänyt jo laboratoriossa yli 31 prosentin hyötysuhteeseen. Nyt tätä tekniikkaa viedään kaupalliseksi Meyer Burgerin toimesta.