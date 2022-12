Vuoden 2022 parhaat: IoT-laite pitää suojata kattavasti

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Maaliskuussa kärkeen nousi Mouserin artikkeli, jossa esiteltiin IoT-laitteen tietoturvan varmistamisen näkökulmia.

Vaikka sulautetun järjestelmän suunnittelijat ovatkin hyvin perillä turvallisuusvaatimuksista, niiden toteuttamisessa tarvittavat vaiheet osoittautuvat kuitenkin monimutkaisiksi ja hankaliksi. Niiden toteuttaminen oli todennäköisesti helpompaa silloin kun sulautetut laitteet olivat itsenäisiä.

Nykyisin kun verkko on läsnä kaikkialla, jokainen IoT-laite on hyökkäyksille alttiina. Nykyisin myös hyökkääjät ovat hyvin kokeneita eikä hyökkäysvektorit eivät rajoitu TCP/IP-liikennöintiin eikä -portteihin, vaan sulautetun laitteen jokainen altistus saattaa toimia potentiaalisen hyökkäyksen peitepintana. Kun todennäköiset hyökkäyspisteet tunnetaan, on helpompi päätellä mitä suojausmenetelmää kannattaa käyttää.

