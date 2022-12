Vuoden 2022 parhaat: Muuntimen vasteaika sataan nanosekuntiin

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Huhtikuussa luetuimmaksi nousi LEM-yhtiön artikkeli, jossa esiteltiin piikarbidi-pohjaisten kytkimien vaikutusta muuntimien suorituskykyyn.

Nopeampien kytkentäominaisuuksiensa ansiosta SiC-pohjaiset kytkimet pystyvät toimimaan yli sadan kilohertsin kaistanleveydellä. Tämän vuoksi niitä on hyödynnetty hyvin monenlaisissa sovelluskohteissa: keskeytymätön tehonsyöttö (UPS), aurinkopaneelien invertterit, vaihtovirta- ja servomoottorikäytöt, tehokertoimen korjauspiirit (PFC) ja tietokoneohjatut hitsauslaitteet.

LEM on kehittänyt hybridianturin, joka yli kolminkertaisti kaikkien muiden markkinoilla olevien tuotteiden suorituskyvyn. Hybridirakenne on yhdistelmä ASIC- ja DC-pohjaista muunnintekniikkaa, joka sisältää puhtaasti induktiivisen kelan signaalin nopeuttamiseksi. LEMin kehittämän ASIC-piirin tulopuolen kelan ansiosta muunnin pystyy reagoimaan kuin virtamuuntaja. Vaikka nykyiset puhtaaseen induktanssiin perustuvat AC-muuntimet voivat yltää vieläkin parempaan, tarjolla ei ole ollut ainuttakaan avoimen silmukan tekniikkaa ja poimintakelaa hyödyntävää DC-muunninta, joka yltäisi yli yhden megahertsin kaistanleveyksiin – mutta nyt on.

LEM-yhtiön ’täysin erilaiseksi’ kutsuman puolijohdetekniikan ansiosta erittäin nopeat SiC- ja GaN-transistorit tarjoavat nopeampien kytkentäaikojen lisäksi myös laajemmat taajuusominaisuudet ja paremman sietokyvyn suurille jännitteille. Yhtiössä odotetaan, että tästä transistoritekniikasta tulee normiratkaisu viiden vuoden kuluessa.

Paljon kaistanleveyttäkin tärkeämpi ominaisuus on HOB-perheen muuntimien vasteaika eli aikaero ensiövirran ja muuntimen lähdön välillä. Tämä oli keskeinen tekijä myös eräälle yhtiön asiakkaalle, joka oli tutkimuksissaan todennut, että yhä nopeammin kytkeytyvät transistorit vaativat virta-anturin, joka kykenee seuraamaan mahdollisimman tarkasti virran muutosnopeutta (di/dt).

Tällä tekniikalla di/dt-lukema voi olla jopa 500 ampeeria per mikrosekunti (mahdollisesti jopa 1 kA/us). Perinteisten muuntimien vasteaika puolestaan on ollut noin 1,5 mikrosekunnin luokkaa. LEM kuitenkin sitoutui takaamaan vaativalle asiakkaalleen enintään 200 nanosekunnin vasteajan. Tähän tavoitteeseen päästiin ja lukema jopa alitettiin, sillä uusi HOB-tuoteperhe tarjoaa poimintakelojen ansiosta peräti 150 ns vasteajan, eli 10 kertaa nopeamman kuin mikään muu markkinoilla oleva kilpailija. Joissakin tapauksissa vasteaika on ollut jopa 100 nanosekuntia.

