OnePlussan seuraavan lippulaivamallin tietoja julki - mukana yllätyksiä

OnePlus on vahvistanut esittelevänsä seuraavan huippumallinsa Kiinassa tammikuun 4. päivä ja globaalisti Intiassa helmikuun puolella. Yhtiö on entiseen tapaan vuotanut tulevan OnePlus 11 -mallin teknisiä ominaisuuksia julki etukäteen. Luvassa on myös yllätyksiä.

Verkkoon vuodettujen tietojen perusteella tiedetään, että laitteen prosessorina on Qualcommin uusin Snapdragon 8 Gen 2 -piiri. Keskusmuistia on tarjolla joko 12 tai 16 gigatavua ja se on nopeaa LPDDR5X-tyyppiä.

Kamera tehdään viimevuotisten 10-sarjan tavoin yhdessä Hasselbladin kanssa ja onkin mielenkiintoista tietää, mihin suuntaan kameran suorituskykyä on viety. Kolmoiskamerassa on 50 megapikselin pääkameran lisäksi 48 megapikselin ultralaajakuvakenno sekä 32 megapikselin telekenno. Kaikki kuva-anturit tulevat Sonyltä. Kameramoduulin pyöreä muoto erottuu OnePlussan aiemmista ratkaisuista.

Yllättävin ja jo laajasti uutisoitu ratkaisu on pikalataustehon laskeminen 100 wattiin. Esimerkiksi syksyllä julkistetun 10T-mallin laturi oli jo teholtaan 150 wattia. Yllättäväksi ratkaisun tekee sekin, että sisarbrändi Realme on tuomassa markkinoille jo 240 watin latausta, mikä on uusiman USB PD -standardin mahdollistama maksimiteho.

Kaikki Android-puhelinten nykyiset yli 100 watin pikalaturit perustuvat galliumnitridi- eli GaN-piireihin. Niissä maksimilatausteho on käytännössä 300 wattia, kun jännitteenä käytetään 6,2 volttia. GaN-piireissä hila ei fyysisesti kestä yli 7 voltin jännitettä ja 6,2 volttia on osoittautunut optimiksi. Jos tehossa mennään yli 300 watin, tarvitaan jonkinlainen jäähdytysratkaisu lämmöntuoton takia.

Näin ollen tulevan OnePlus 11:n lataustehon taustalla on jokin muu syy. Yksi mahdollinen syy on laitteen akun eliniän pidentäminen. Tiedetään, että akkukennojen lataaminen suurella teholla aiheuttaa ikääntymistä.