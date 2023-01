Maailman suurimman tuulivoimalan teho on 15 megawattia

Tyypillisin meilläkin käytössä oleva tuulivoimalla on teholtaan noin 3 megawattia. Tanskalainen Vestas Wind Systems on nyt toimittanut käyttöön maailman suurimman voimalan, jonka teho on 15 megawattia.

Helmikuussa 2021 julkistettu V236 on turbiini, jonka lavat kattavat massiivisen 43743 neliömetrin alueen. Turbiinin roottorin halkaisija on 236 metriä ja turbiinikokoonpanon korkeus on yhteensä 280 metriä.

Helsingissä Kalasataman uudessa tornikompleksissa korkeimmat talot yltävät 134 metrin korkeuteen. V236-voimala yltää siis yli kaksi kertaa korkeammalle. Voimala on massiivinen laitos.

Turbiinin siivet on valmistettu Vestasin siipitehtaalla Nakskovissa, Tanskassa, ja yksi turbiini pystyy tuottamaan 80 gigawattituntia energiaa vuodessa. Tämä riittäisi toimittamaan sähköä 20 000 eurooppalaiselle kotitaloudelle ja estämään 38 000 tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään joka vuosi.

Jotta jättivoimalla saataisiin tuotettua yhtä paljon energiaa kuin uudella OL3-voimalalla, niitä pitäisi olla rivissä 107 kappaletta. Ja lisäksi pitäisi tuulla koko ajan optimaalisesti.