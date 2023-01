NXP Semiconductors julkisti Las Vegasin CES-messuilla markkinoiden ensimmäisen 28 nanometrin prosessissa valmistetun RFCMOS-tutka. Kyse on yksisiruisen ratkaisusta ajoneuvojen seuraavan sukupolven ADAS-järjestelmiin.

Tyypillisin meilläkin käytössä oleva tuulivoimalla on teholtaan noin 3 megawattia. Tanskalainen Vestas Wind Systems on nyt toimittanut käyttöön maailman suurimman voimalan, jonka teho on 15 megawattia.

Raspberry Pi -korteille esiteltiin ensimmäinen kameramoduuli jo kymmenen vuotta sitten. Käyttäjät ovat toivoneet uutta kameraa, joka osaisi automaattisesti tarkentaa kuvaamaansa kohteeseen. Nyt Raspberry Pi -säätiö vastasi toiveisiin uudella kameramoduuli 3:lla. Uusi kameramoduuli on saatavana neljänä erilaisena versiona, joista edullisin maksaa 25 dollaria. Moduulit kuvaavat sekä infrapuna- että näkyvän valon alueella, sekä normaalilla ja laajalla näkökentällä.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo, että Suomessa kyberhyökkäysten määrä kasvoi 81 prosenttia vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin vuonna 2022 Suomessa oli 1228 kyberhyökkäystä viikoittain organisaatiota kohti.

IEEE juhlistaa tänä vuonna maailman tärkeimmän keksinnön 75-vuotissyntympäivää. Kyse on tietenkin transistorista, joka mahdollistaa tämän tekstin kirjoittamisen, sen sijoittamisen verkkosivuille, informaation jakelun globaalin internetin välityksellä ja lopulta lukemisen jollakin lukulaitteella, yhä useammin älypuhelimella.

Avaamme älypuhelimemme useimmiten kasvoillamme tai sormenjäljellämme, mutta nykyiset anturit eivät yllä kaikkein kovimpiin tietoturvavaatimuksiin. Ranskalainen Isorg on nyt ottanut tärkeään askeleen matkalla kovemman tietoturvan sormenjäljen tunnistusta älypuhelimissa.

Huomenna tammikuun 10. päivänä Microsoft lopettaa virallisesti ohjelmistotuen ehkäpä suosituimmalle käyttöjärjestelmälleen eli Windows 8.1:lle. Jos koneessasi vielä on tämä käyttöjärjestelmä, sinulla on käytössäsi oikeastaan vain huonoja vaihtoehtoja.

Apple esitteli iPhone 14 -sarjan myötä toiminnallisuuden, jossa puhelin osaa esimerkiksi kolarissa lähettää sijaintitiedot automaattisesti satelliittiverkon kautta. Qualcomm kertoo nyt, että sen uuteen Snapdragon 8 Gen 2 -alustaan lisätään käytännössä sama toiminnallisuus. Prosessoria käytetään uusimmissa Android-lippulaivamalleissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25. toukokuuta vuonna 2018. Yritykset ovat tähän asti maksaneet sakkoja lain rikkomisesta jo yli 30 miljardia euroa. Viime vuonna suurimmat sakot määrättiin Facebookin emoyhtiö Metalle.

Pari vuotta sitten Ruotsi kielsi Huawein ja ZTE:n verkkolaitteiden käytön 5G-verkoissaan. Tanskalaisen konsulttiyritys Strand Consultin raportti kuitenkin kertoo, että kiinalaisilla toimittajilla on yli 50 prosentin osuus 5G-markkinoista kahdeksassa Euroopan maassa.